Sylter Kunstmuseums Stiftung : Sinnige Bilder

Noch bis Sonntag werden großformatige Ölbilder in Keitum gezeigt

von sr

22. Oktober 2018, 17:19 Uhr

Die Sylter Kunstmuseums Stiftung (SKS) zeigt noch bis Sonntag, 28. Oktober, Bilder des international bekannten niederländischen Malers Peter Sinnige. Bei seinen großformatigen Ölbildern verzichtet Sinnige fast vollständig auf Konturen und Gegenständliches und verlässt sich auf die Harmonie der Farben und der Komposition. Um die explosive Farbigkeit seiner Bilder zu vertiefen, verwendet Sinnige auch Edelmetalle, wie zum Beispiel 24-karätiges Gold, dass das Licht auf besondere Weise absorbiert und den Bildern ihre einzigartige Wirkung verleiht (siehe Abbildung). Die Ausstellungsräume in der C. P. Hansen Allee 5 in Keitum werden am Sonnabend und Sonntag noch einmal von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein. Der Künstler Peter Sinnige ist an diesen Tagen anwesend und freut sich auf zahlreiche Besucher.