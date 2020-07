Sylter Straßenverkehr : Simon Frost gibt Tipps gegen Aggressionen

Redakteur Simon Frost erklärt, warum Rücksichtnahme und Toleranz auf Sylter Straßen helfen können.

Avatar_shz von Simon Frost

04. Juli 2020, 14:00 Uhr

Radeln ist gesund. Wenn – ja wenn man nicht gerade in der Ferienzeit auf den Sylter Fahrradwegen unterwegs ist. Die sind an vielen Stellen längst zu schmal für die Massen bewegungsorientierer Insulaner und Gäste auf ihren Touren von List bis Hörnum. Alle Jahre wieder registriert die Polizei steigende Unfallzahlen in den Sommermonaten. Und die wachsende Zahl an E-Bikes trägt nicht gerade zur Entspannung bei.

Mit einer neuen Trasse entlang der Westküste hat die Inselpolitik in dieser Woche nun die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit vier Meter breiten Fahrspuren soll aus manchem Hindernisparcours in einigen Jahren ein Radschnellweg werden. Genug Zeit, um uns in einer fast vergessenen Disziplin zu üben: Rücksicht nehmen gegenüber den anderen. Und wem das zu banal erscheint: Wie wäre es mit kostenlosen Fahrradkursen der Gemeinden als Bereicherung des – wegen der Corona-Pandemie – ohnehin stark ausgedünnten Sylter Veranstaltungskalenders?