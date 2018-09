Team Sylt : Siegreiches Wochenende für die Inselkicker

von shz.de

24. September 2018, 16:11 Uhr

Der Ferienbeginn am Freitag bedeutete für die meisten Teams zu wenige Spieler, um am Wochenende noch Punktspiele bestreiten zu können. Die Ausnahme war einzig das Herrenteam und die B-Jugend. Drei Torhüter umfasst der Kader des Herrenteams. Und alle standen für das Spiel am vergangenen Sonnabend nicht zur Verfügung! Verletzt, im Urlaub, im Dienst – alle Begründungen waren nachvollziehbar. Zur Verfügung stellte sich Niele Thams, welcher nach eigenem Bekunden „schon fast alle Positionen mal gespielt hat. Aber im Tor stand ich noch nie!“ Nominiert, Aufgabe toll bewältigt und damit zum souveränen 4:2-Sieg gegen den TSV Süderlügum II beigetragen! Die Tore erzielten 2x Niels Dassler, Johannes Welker und Sascha Scheibe. „Eigentlich schade, das es für uns jetzt auch in eine Spielpause bis Ende September geht, denn die Truppe hat sich richtig gut zusammen gefunden. Im Training, im Spiel und im Zusammensein danach. Ich hoffe, der Schwung der letzten Wochen geht nicht verloren.“ Resümiert Trainer Uwe Glindmeier. Erst am 30. Oktober greift das Team mit dem Auswärtsspiel in Niebüll wieder ins Geschehen ein. Die Männer des Trainerduos Achim Rohde/Ole Hartkopf legten am Freitagabend bei Sturm und Regenschauern aber einem gut bespielbaren Platz nochmal los „wie die Feuerwehr“. Die SG Eiderstedt, mit genau elf Kickern angereist, hatte beim 7:2-Sieg der Insulaner nicht den Hauch einer Chance. Zu druckvoll die Spielweise, zu laufstark die Teamleistung der Gastgeber. Wieder abschlussstark: Niklas Bierkandt als sechsfacher Torschütze. Den Treffer Nummer sieben steuerte Tom Kleemann bei. Drei Spiele – drei Siege. Mit einem Torverhältnis von 22:3 – das klingt gut, und war auch schön anzusehen! Nach den Ferien geht es am 27.10. mit dem Spiel gegen die SG Rot-Blau Lagedeich in einen hoffentlich erfolgreichen Herbst.