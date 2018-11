Handball auf Sylt : Sieg im Nachbarschaftsduell der Handballerinnen

Nach der bitteren Niederlage gegen RW Niebüll stehen die Weichen des Frauenteams wieder auf Erfolg.

von sr

21. November 2018, 15:35 Uhr

Das Frauenteam des TSV Westerland hielt Wort: Nach der bitteren Niederlage gegen RW Niebüll stehen die Weichen wieder auf Erfolg.

Im Vergleich um die Plätze acht und neun ließen sie im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn, TSV Wiedingharde, nichts anbrennen. Von der Bank aus dirigierten Gunnar Dorl, Jorge Nielsen und Jördis Rogge die motivierten Damen erfolgreich. Nach einem verdienten Pausen-Stand zur Halbzeit (18:10) wollte man sich darauf nicht ausruhen. Weiter wurde volle Fahrt gezeigt. Daniela Dorl dominierte mit zehn Toren aus dem Rückraum. Mit Stine Marcussen und Jana Petersen (Je sieben) wurde per schnelle Konter das Torepolster gewaltig hoch getrieben. Den Rest zum 31:18 Endstand produzierten Birgit Ehlers, Janina Nielsen, Verena Wittke und Tanja Gode. Damit ist der achte Tabellenplatz erstmal sicher.

Eine größere Herausforderung nach der nächsten kommt derzeit jedes Wochenende auf die Männer in der Landesliga Nord zu. Eben war es noch THW Kiel III, es folgen HSG Weddingstedt/Delve/Henstedt und im Heimspiel am Sonnabend, 1. Dezember, der TV Wellingdorf. Gegen die Kieler waren die Männer vom Trainer-Duo Rogge/Schnittgard wirklich gut eingestellt. Die ersten 30 Minuten konnten die Sylter sicher gestalten. Erst ab der berüchtigten 40. Minute und Folge setzte sich der THW III mühevoll durch. Mit dem 35:33 (18:20) fand die spannende Partie ein bisschen schmeichelhaft ein gutes Ende für die Jungs aus der Landeshauptstadt. Noch immer aber hält der TSV Westerland den Anschluss an das Mittelfeld in der Landesliga. Und das soll so bleiben fordern die Trainer das Team auf. Wenn denn die Personalsorgen behoben werden, ist der Erfolg nicht weit weg. In Kiel wurde auch deutlich, dass die elf Akteure auf dem Hallenboden sich merkbar gesteigert haben. Das Endergebnis gegen Kiel zeigt gute Chancen für die nächsten Herausforderungen. „Mal sehen was gegen Weddingstedt drin ist“, so das Team. Mehrmals war man nahe dran: Kurz vor Schluss (57. Minute) erzwang Kai Thielebein sogar die Verkürzung auf 33:32, bevor die letzten Sekunden den Kieler Erfolg sicherten. Die Torschützen: Henning Jensen, Kai Thielebein (je 8), Birger Rogge, Eike Knudsen (je5), Noah Sprengkamp und Johannes Biallas (je 3), Alexander Zaspel.