Sylter Wirtschaftsleben : Sieg für Sylter Gin-Marke

„North Sea Gin“ des Skiclubs Kampen als weltbester Gin aus gezeichnet.

von shz.de

28. Juli 2019, 18:23 Uhr

Kampen/Dortmund | „Skiclub Kampen“ ist der beste Gin der Welt. Der „North Sea Gin“ wurde im Rahmen der Tasting Awards bei der International Spirits Challenge (ISC) 2019 mit der Trophäe für den besten Gin ausgezeichnet. Sie gilt als inoffizielle Gin-Weltmeisterschaft.

ISC-Trophy-Gewinner repräsentieren die Besten in ihrer Kategorie, ausgewählt von einer 50-köpfigen internationalen Experten-Jury. Skiclub-Kampen-CEO Uli Graf aus Dortmund nahm die Auszeichnung bei einer feierlichen Zeremonie in London entgegen. Der Gin hat sich gegen so namhafte Marken wie Hayman’s, Elephant Gin und Gordon’s durchgesetzt.

Der Weizen für den milden Gin wurde in Dortmund angebaut, der North Sea Vodka als Basis einer Brennerei in Wichlinghofen fünffach destilliert. Die besondere Note verleihen ihm eine besondere Behandlung sowie hochwertige Gewürze und Aromen (Botanicals) wie Wachholderbeeren, Koriander, Lavendel, Majoran und Melisse, erklärt Uli Graf. Die North Sea Spirituosen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.