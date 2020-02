Sieben Neue auf einen Streich

Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr List / Vier Der Jugendlichen treten dieses Jahr der Aktiven Feuerwehr bei

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 15:33 Uhr

List | Die Jugendfeuerwehr List kennt keine Nachwuchssorgen: Stolze sieben neue Jungfeuerwehrleute wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung aufgenommen. Jugendgruppenleiter Leon Ramm gratulierte persönlich mit Handschlag Fynn Baasch, Lea Dethlefs, Romy Ernst, Mantvydas Freitikas, Robin Hurtienne, Lasse Jendrichsen und Timothy Johnke.

In seinem Jahresbericht rief Leon Ramm die Vielzahl der Dienste im Jahresverlauf in Erinnerung. Spannend sei es gewesen, als das neue TLF4000-Fahrzeug ankam: „Wir wurden kurz darauf eingewiesen und durften auch eine Übung damit fahren.“ Besonders auch der 24-Stunden-Dienst mit der Hundestaffel der Johanniter: „Zu sehen, wie die Arbeit und das Training mit den Hunden abläuft, war für uns alle eine tolle Erfahrung“. Groß gefeiert werden solle dieses Jahr das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr. Ein Feuerwehrball sei bereits in Planung. Leon Ramm schloss mit herzlichem Dank an die Jugendwarte Iris Ramm und Benni van Wahnem.

Mit Wohlwollen blickte Wehrführer Matthias Stahl auf seine achtzehnköpfige Jugendorganisation: „Ihr gehört fest zu uns. Ich freue mich besonders, dass vier von Euch bald zu den Aktiven übertreten.“ Boy-Ole Diedrichsen, Bianca Jablonski, Leon Ramm und Kilian Seiffert haben den Lehrgang „Truppmann II“ bestanden und werden in diesem Jahr volljährig. Auf demselben Weg sind die etwas jüngeren Cornelis Diedrichsen und Julius Sprengkamp, sie absolvierten „Truppmann I“. Bürgermeister Ronald Benck dankte dem Feuerwehrnachwuchs für solchen Einsatz: „Wie Ihr Euch einbringt, ist nicht selbstverständlich“, und ermunterte „kniet Euch weiter rein und lernt, was Ihr lernen könnt“.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Jugendgruppenleiter Leon Ramm und seine Stellvertreterin Bianca Jablonski, der die höchste Dienstbeteiligung im abgelaufenen Jahr gelang. Neu im Vorstand ist Lily Schlüter, die zum Schriftwart gewählt wurde.