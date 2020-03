Aktuelle Corona-Zahlen : Sieben Fälle auf den Inseln

Kreisgesundheitsamt veröffentlicht Statistik.

von Ralf Henningsen

23. März 2020, 20:47 Uhr

Sylt | Die Nordseeklinik und Ärzte der Insel meldeten nach dem bestätigten Fall vom Donnerstag bislang keine weiteren Corona-Patienten. Das Husumer Kreisgesundheitsamt, das in seiner Statistik nur nach Festland und Inseln unterscheidet, zählte bis Sonntag, 16 Uhr, für die nordfriesischen Inseln sieben Corona-Fälle und 38 Menschen in Quarantäne. Am Freitag waren es fünf Corona-Erkrankte und 35 Menschen in Quarantäne.