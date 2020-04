„Sie wollen nach Sylt? Dann Ihre Papiere bitte“

Trotz der aktuellen Diskussion um die Lockerung des Betretungsverbotes werden die Inselgrenzen weiter kontrolliert

Westerland/Niebüll | Die Kontrolle an den Inselgrenzen geht weiter: Zwar hatten sich Landesregierung, Landräte und die Oberbürgermeister gestern darauf verständigt, die Insel ab dem 4. Mai möglicherweise wieder für Zweitwohnungsbesitzer zu öffnen, doch noch dürfen sie und andere Gäste nicht nach Sylt. Sie werden von der Polizei an den Inselgrenzen abgewiesen. Am Westerländer Bahnhof kontrollieren die Beamten die Ankommenden. „Wir überprüfen die Reisenden, die in Westerland aus dem Personenzug steigen und schicken sie zurück, wenn sie keine entsprechenden Papiere nachweisen können“, sagte ein Sprecher der Sylter Polizei.

Auch am Bahnhof in Niebüll wird kontrolliert: Hier laufen Beamte durch die haltenden Züge, die von Sylt kommen oder dorthin fahren. Würde ausschließlich in Niebüll oder nur in Westerland kontrolliert, gäbe es massive Verspätungen bei den Abfahrten der Züge, sagte der Sprecher. Denn alle Fahrgäste zu kontrollieren dauere. Zudem würden Menschen, die in Klanxbüll in den Personenzug Richtung Sylt steigen, nicht erfasst.

Auch Autos und Lastwagen, die in Niebüll auf den SyltShuttle der Deutschen Bahn (DB) oder den blauen Autozug Sylt fahren, werden am Terminal überprüft. „Die Autoverladung Sylt wird täglich durch das PABR (Polizeiautobahn und Bezirksrevier Nord) Fachdienst Husum und Schleswig kontrolliert“, sagte Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg.

Unter der Woche finden die Kontrollen in der Regel ab dem frühen Morgen bis in den späten Abend statt, am Wochenende beginne der Frühdienst etwas später.



Kontrollen auch an der Sylt-Fähre





Kontrolliert werden auch Autos und Menschen an der Syltfähre, die zwischen List und Römö verkehrt. Auch, wenn der Betrieb für den Privatverkehr bis einschließlich 30. April eingestellt wurde, gibt es Warentransporte sowie einige wenige Berufspendler, sagte Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Röm-Sylt-Linie.

In der Regel werden laut Polizei rund ein bis zwei Menschen pro Tag zurückgeschickt. An einigen Tagen ist es auch kein einziger. „Die Zahl ist nach Ostern stark zurückgegangen“, sagte Sandra Otte. Über die Ostertage waren rund 25 Menschen abgewiesen worden, weil sie auf Sylt nicht ihren ersten Wohnsitz haben und somit das sogenannte Betretungsverbot greift.

Die meisten Urlauber zeigen durchaus Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung, Sylt zur Sperrzone zu erklären. Trotzdem werden auf der Insel immer wieder Stimmen laut, die Urlauber vom Festland auf Sylt gesehen haben wollen.; Menschen melden sich bei der Westerländer Verwaltung, um ein vermeintlich ortsfremdes Auto zu melden. Besonders auf den Social- Media-Plattformen wie Facebook entladen zahlreiche Insulaner täglich ihren Frust über vermeintliche Regelbrecher, die entgegen der Bestimmungen auf die Insel kommen.