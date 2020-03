„Sie reisen von selbst ab“

Nach Verbot des Kreis Nordfriesland für Nutzung von Zweitwohnungen: Bürgermeister auf der Insel betrachten Menschen als vernünftig

Insel Sylt/ husum | Die Verbote in Zusammenhang mit dem sich rasant verbreitenden Coronavirus werden drastischer: Weil zahlreiche Menschen offenbar ihre Zweitwohnungen bezogen haben, hat der Kreis Nordfriesland jetzt deren Nutzung verboten. Bis gestern Abend sollten daher alle Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz auf Sylt angemeldet haben, aus ihren Wohnungen und Häusern abgereist und in ihre Heimatwohnungen- und Häuser zurückgekehrt sein, heißt es in einer sogenannten Allgemeinverfügung des Kreises. Anders als von der Landesregierung empfohlen, „flüchten“ scheinbar viele Menschen aus ihren Heimatorten auf die Insel. Ziel des Verbotes ist es, eine weiteren Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen. Wer sich den Anordnungen widersetzt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro bestraft werden.

„Wir alle wollen doch durch das Einhalten der Regeln und Empfehlungen dazu beitragen, dass es zu keiner Ausgangssperre kommt“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Eingreifen will Nikolas Häckel zunächst nicht: „Ich denke, die Appelle greifen schon - und wenn dies auch bei den Kleinflugzeuganreisenden ankommt, verstanden und respektiert wird, wäre ich mehr als sehr glücklich“, sagte er und nimmt damit Bezug auf die Abriegelung der Insel für Touristen vor einer Woche und der damit verbundenen Kontrollen am Inselflughafen.

Auch Rolf Speth, Bürgermeister der Gemeinde Hörnum, sieht es nicht als seine Aufgabe als Gemeindeoberhaupt, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. In seiner Gemeinde im Inselsüden sei dies auch nicht nötig, sagte Speth am Sonntag. „Ich gehe davon aus, dass sowieso alle weg sind und von selbst abreisen, ich sehe hier zumindest keine fremden Kennzeichen mehr.“

Die Bürgermeisterinnen der Gemeinden Wenningstedt-Braderup und Kampen, Kathrin Fifeik und Stefanie Böhm sowie der Bürgermeister der Gemeinde List, Ronald Benck, wollten sich am Sonntag nicht zum Thema äußern.

Dass die Sylter Polizei strukturiert Häuser und Wohnungen kontrolliert, ist derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg. Umsetzbar wäre das sowieso kaum, da es keine Zahlen oder Listen darüber gibt, wie viele Menschen auf Sylt eine sogenannte Zweitwohnung-oder Haus besitzen. Die Polizei ginge „Hinweisen aus der Bevölkerung“ verstärkt nach und überprüfe auch Nummernschilder.

Während die Bürgermeister der Insel und auch zahlreiche Sylter zuversichtlich sind, dass die Zweitwohnungsinhaber vernünftig und umsichtig handeln, haben einige Menschen diese regelrecht zum Feindbild stilisiert. In den sozialen Netzwerken machen sie ihrem Ärger Luft und bestärken sich gegenseitig in ihren Theorien: „Find ich gut. Da trifft es mal die Richtigen“, kommentiert Janet McBunny am Sonnabend einen Linke zum Thema auf der Seite der Sylter Rundschau. Luna Lippsmeier schreibt zum Verbot für Zweitwohnungsbesitzer: „Sollte man in allen Orten mit Tourismus so machen. Ich seh hier munteres hin und hergeiere zwischen den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg. Immer dem Klopapier-Angebot hinterher.“ Und Nicole Kasparek schreibt: „Na endlich ,aber jetzt sind wir schon Infiziert.“

Nordfrieslands Lanrat Florian Lorenzen wies darauf hin, dass die „großflächige Unterbrechung und Eindämmung des touristischen Reiseverkehrs“ die bereits ergriffenen Maßnahmen ergänzen und im Kontext der „übrigen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ein wirksames angemessenes Vorgehen“ darstellten. Ziel sei es eine „Entschleunigung und Unterbrechung der Infektionsketten zu erreichen“.

Die Maßnahmen seien demnach dringend notwendig, um die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in Schleswig-Holstein sicherzustellen.

Von dem neuen Verbot nicht betroffen sind Menschen, die mit Erstwohnsitz auf der Insel gemeldet sind, oder wenn zwingende berufliche sowie ehe-, sorge- und betreuungsrechtliche Gründen vorliegen. Auf Antrag können weitere Ausnahmen für „unaufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen“ zugelassen werden. Für Renovierungsarbeiten gilt das demnach nicht.

Die Regelungen sind zunächst befristet, können aber verlängert werden. Neben Nordfriesland hatten auch die Kreise Ostholstein, Plön und Rendsburg-Eckernförde ab sofort nahezu jegliche Nutzung von Nebenwohnungen im gesamten Kreisgebiet verboten.

Zuletzt hatte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag in Kiel in einer eigenen Presseerklärung Zweitwohnungsbesitzer, die sich in Schleswig-Holstein aufhalten, dringend zur Abreise in ihre Heimatorte aufgefordert, mit dem Hinweis, dass sich in Zeiten der Corona-Pandemie eine Anreise zu Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein verbiete.