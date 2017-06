TV-Show : Shopping Queen auf Sylt gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: rhe 1 von 1

Für großen Rummel sorgten gestern Abend auf der Promenade in Wenningstedt Dreharbeiten für die TV-Doku-Soap „Shopping Queen“ des Privatsenders Vox. Designer Guido Maria Kretschmer war bei der Aufzeichnung für die Kultsendung zwar nicht auf der Insel, aber viele Passanten blieben stehen und schauten dem Filmteam interessiert über die Schulter. Fünf Kandidatinnen haben an fünf Tagen jeweils vier Stunden Zeit, um ausgestattet mit 500 Euro einem vorgegebenen Motto folgend Kleidung in verschiedenen Geschäften zu shoppen und sich entsprechend stylen zu lassen. In dieser Woche wird unter anderem in Sylter Geschäften und im Wenningstedter Kursaal gedreht, am 20. Juni folgt die Aufzeichnung des Finales mit Guido Maria Kretschmer in Berlin. Ein Termin für die Ausstrahlung der fünf Insel-Folgen sowie für die Krönung der „Shopping Queen“ Sylt steht bislang noch nicht fest.

von rh

erstellt am 15.Jun.2017 | 10:22 Uhr