St. Severin in Keitum : Severinstage in Kirche und Pastorat

Am Freitag und Sonnabend finden im Kapitänsdorf die dritten Severinstage statt.

von shz.de

24. Oktober 2018, 13:49 Uhr

Zum dritten Mal finden am kommenden Wochenende im Sylter Kapitänsdorf die Severinstage statt. Dabei dreht sich alles um die St. Severin-Kirche und um ihren Namenspatron, dem heiligen Severin, der im vierten Jahrhundert in Köln lebte und wirkte.

Den Auftakt macht Pastorin Susanne Zingel mit dem Vortrag „Bischof Severin – ein moderner Namenspatron“ am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Keitumer Pastorat am Pröstwai.

Am Sonnabend, 27. Oktober, um 10.30 Uhr führt Pastorin Susanne Zingel (im Foto oben links, mit Restauratorin Ursula Lins und Pastor Ingo Pohl) interessierte Besucher durch die Kirche St. Severin und berichtet über die umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Um 18 Uhr hält dann Pastor Ingo Pohl in der Kirche ein musikalisches Abendgebet gemeinsam mit dem Chor zu St. Severin – anschließend lädt die Kirchengemeinde zum Serverinsempfang ins Keitumer Pastorat.

Der Gottesdienst „Und bedenke wie viel Kraft in der Stille liegt“ am Sonntag, 28. Oktober, um 10 Uhr in St. Severin mit Pastorin Susanne Zingel wird dann der abschließende Höhepunkt der Severinstage. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.