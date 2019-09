September 1989: Gotteslachs und Golf

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um den Fund eines 20 Kilogramm schweren Fischs, ein Golfturnier und den neuen Sportlehrer Dieter Kuhlmann.

22. September 2019, 13:39 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.



Sylt im September 1989. Dicke Luft bei einer Sitzung der Stadtvertretung Westerland: Kaum hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Herbert Dobrzinski vor sich hingemurmelt „Gott behüte, dass die SPD in dieser Stadt mal den Bürgermeister stellt“, zogen sich die Sozialdemokraten abrupt zu einer kurzen Besprechung zurück und erschienen nach zehn Minuten wieder im Sitzungssaal – aber auch nur für wenige Augenblicke: Man fühle sich diskriminiert und beleidigt, wandten sich die sieben SPD-Mitglieder an Bürgervorsteher Karl-Heinz Boller und verließen daraufhin geschlossen die Versammlung.

Hohe Ehrung für Ruth Wagner: Mit Blick auf ihr langjähriges Engagement in der Seniorenarbeit wurde die Westerländerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die agile Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt nahm die Auszeichnung in Kiel von Sozialminister Günther Jansen entgegen.

Auch Hermann Czock durfte sich über eine besondere Anerkennung freuen: Der frühere Forstbeamte und Naturschutzbeauftragte des Kreises hatte sich für die Sylter Natur vielfältig engagiert – damit verdiente er sich den „Sylter Umweltpreis“ des Landschaftszweckverbands Sylt.

„Der Dachboden des Sylter Heimatmuseums erwacht aus seinem Dornröschenschlaf“, berichtete die Sylter Rundschau: Handwerker hatten mit dem Ausbau des Bodens zu einer Ausstellungsfläche begonnen, die künftig die beiden Themen „Sylter Persönlichkeiten“ – hier insbesondere die Personen Christian Peter Hansen und Uwe Jens Lornsen – sowie „Geschichte des Sylter Vereins“ dokumentieren sollte.

Einer für alle: Als Sportlehrer für die Sylter Sportvereine wurde Dieter Kuhlmann vom Kreissportverband eingestellt. Zu seinen ersten Aufgaben zählten Kinderturnstunden in mehreren Vereinen sowie der Aufbau einer Fitness- und Konditionsgruppe im TSV Westerland. Privat zeigte sich der 40-Jährige den Sportarten Tennis, Handball und Fußball besonders verbunden.

Premiere für die Inselmeisterschaft der Golfer: Der Golf Club Sylt, der Marine-Golf-Club und der Golfclub Morsum entsandten jeweils zwölf Teilnehmer, die zwei Runden á 18 Löcher spielten. Am Ende hatte der Golf Club Sylt die Nase vorn, knapp dahinter rangierte der Golfclub Morsum und auf Platz drei der Marine-Golf-Club. Gefeiert wurde danach im Offiziersheim auf dem Fliegerhorst.

Das war die Überraschung des Tages: Beim Wohltätigkeitsturnier des Golfclubs Morsum, an dem sich 54 Aktive beteiligten, schlug Elke Schmidt auf eine Distanz von 160 Metern ein As. Zehn Jahre war es her, dass auf dem Platz zum letzten Mal mit einem Schlag eingelocht wurde. Gemeinsam mit Manfred Gerlach belegte die glückliche Golferin am Ende denn auch den ersten Platz. Insgesamt kam ein Turniererlös in Höhe von 4 600 Euro dem Küstenschutz in der Gemeinde Sylt-Ost zugute.

200 Taubenzüchter aus sechs Ländern trafen sich auf Sylt zum „Internationalen Nordseerennen“. Von Göttingen aus flogen die Tauben gen Norden. Kuriosum: Zwei Tauben sprangen gleichzeitig in die in Wenningstedt aufgestellte Schlaganlage. So gab es gleich zwei glückliche Sieger, die jeweils 6 500 Mark erhielten.

Auch beim Sylter Kaninchenzuchtverein war was los: In Westerland präsentierten die Züchter ihre schönsten Tiere. Zum Vereinsmeister avancierte Werner Lorentzen mit seinen „Blauen Wienern“. Beim allgemeinen Publikum standen indes die flauschigen Angorakaninchen besonders hoch im Kurs.

Ein Sylter Filigrankünstler im Fernsehen: Der Kampener Nick Bock baute Vorbilder vom Oldtimer bis zur Friesentür detailgetreu im Maßstab nach, darunter einen Porsche aus Bernstein als teuerstes Modellauto der Welt. Den Präzisionstüftler porträtierte die NDR-Sendung „Nordlichter“.

Einen äußerst ungewöhnlichen Fund machte der Wenningstedter Gemeindearbeiter Harald Hebestreit am Strand: Niemand wusste den etwa einen Meter langen und 20 Kilogramm schweren Fisch zu identifizieren – bis die Mitarbeiter der Biologischen Station in List um Rat gefragt wurden: Es handelte sich um einen Gotteslachs.

Hinterhältige Attacke auf ein Pferd: Ein Unbekannter erschoss am helllichten Tag in einem Reiterhof bei Wenningstedt einen Wallach. Auslöser für diese Tat, so die Polizei, könnte ein Bericht in einer Fachzeitschrift gewesen sein, die über das Pferd und dessen unheilbare Krankheit berichtet hatte.