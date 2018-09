September 1986: Proteste und Rezepte

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um zusammenbrechende Luftschlösser, Jürgen Hönscheid und das Leuchtfeuer in Kampen

13. September 2018, 12:34 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im September 1986. Wie sich die Dinge im Laufe der Zeit doch ändern – oder auch nicht: „Einheimische wie Gäste einstimmig gegen zu viele Zweitwohnungen“, titelte die Sylter Rundschau bereits vor 32 Jahren. Wenningstedts Pastor Hans Mohn hatte zu einer Gesprächsrunde ins Pastorat eingeladen. Erschienen war unter anderem auch Wenningstedts Bürgermeister Günther Kroll, der beklagte, dass der Ort mit 1400 Zweitwohnungen überlastet sei. Kurdirektor Volker Popp ergänzte: „Wir wollen keinen Massentourismus. Und keine Urlauber, die ständig beschäftigt werden wollen, sondern sich selbst beschäftigen.“



Er wollte Sylt zum „Mallorca des Nordens“ machen und scheiterte in großem Stil: Der Bottroper Unternehmer Wolfgang Reh hatte reihenweise Häuser aufgekauft und wollte professionell Busreisen aus dem Ruhrgebiet organisieren. 10 000 Betten auf der Insel waren sein erklärtes Ziel, doch dann brachen die Luftschlösser zusammen. Am 9. September begann vor dem Landgericht Essen ein Prozess wegen des Verdachts des Betrugs und der Anstiftung zur Untreue. Doch erst drei Jahre später sollte das Urteil gesprochen werden.

Der Natur auf der Spur: In der historischen Kampener Vogelkoje wurde mit einer umfangreichen Sanierung begonnen. Unter anderem sollten zwei authentische Kojenhäuser aufgebaut und eine Ausstellung eingerichtet werden. Die Gesamtkosten des Projekts bezifferte die Söl’ring Foriining auf rund 600 000 Mark und bat alle Unterstützer um Spenden.

Proteste in List: Rund hundert Einheimische und Gäste demonstrierten gegen den Neubau der katholischen Kirche. Ihre Kritik: Für das Gotteshaus war eigens eine Düne abgetragen worden. Deshalb solle der Kreis die Baugenehmigung prüfen, erklärte einer der Demonstrationsleiter.

Erfreuliches Nachspiel eines großen Straßenfestes in der Westerländer Strandstraße: Seitens des Vereins der Sylter Unternehmer übergab Andreas Voß zwei Schecks á 4000 Mark an Bürgervorsteher Karl-Heinz Boller, der sie wiederum weiterreichte: Das Geld kam der Westerländer Pestalozzi-Schule und der Lebenshilfe Sylt zugute. „Dieses Engagement ist beispielhaft“, lobte Boller.

Unter der Überschrift „Buch über eine Sylter Legende“ stellte die Zeitung eine Neuerscheinung auf dem Buchmarkt vor: In der Publikation „Fisch-Fiete“ berichtete die Keitumer Restaurant-Eigentümerin Annegret Sievers, wie ihr Vater einst mit Fischen von Haus zu Haus gegangen sei und stellte unter anderem auch diverse Rezepte vor. Diese hatte die Gastgeberin zuerst gar nicht verraten wollen, doch Verleger und „Fisch-Fiete“-Stammgast Rolf Heyne konnte sie letztlich überzeugen.

Hohe Auszeichnung für Wilhelm Bartscher, der nach langjähriger Tätigkeit für die Sylter Rundschau nun in den Ruhestand ging: Für seine Berichterstattungen über die Bundeswehr auf Sylt, „die die Bundeswehr der Bevölkerung näher gebracht haben“, wurde er mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold dekoriert.

Sein Name hat bis heute Klang: Jürgen Hönscheid, einer der Vorreiter des Windsurfens. 1986 berichtete die Zeitung: „Deutschlands bester Surfer will die Segel streichen.“ Er plane, auf Fuerteventura ein Schulungszentrum zu errichten und seine Heimatinsel nur noch im Sommer zu besuchen. An den Worldcup-Rennen habe er zudem „langsam ein bisschen die Lust verloren“, 1987 wolle er zurücktreten.



Mehr als 200 Gäste in bester Stimmung und eleganter Kleidung fanden sich im Restaurant „Seegarten“ an der Westerländer Promenade aus besonderem Grund ein: Dorthin hatte Westerlands Kurdirektor Dr. Johannes Schmidt alle Urlauber eingeladen, die Westerland seit mindestens 25 Jahren die Treue hielten. Unter den Ehrenkurgästen befand sich auch der Hamburger Herbert Bartels, der Westerland bereits seit 53 Jahren besuchte und manche Anekdote zum Besten gab.

Einen besonderen Traum hatte der damals populäre Geiger Helmut Zacharias: Der erklärte Sylt-Fan, der die Insel 1946 kennengelernt hatte, träumte davon, sich im Kampener Leuchtfeuer ein kleines Domizil einzurichten, um der Kreativität ihren Lauf zu lassen: „Ich habe die Tür des Turms schon ausgemessen, ein Klavier würde durchpassen.“