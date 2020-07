Seltene Sylter Sichen Historische Motive hübschen Stromkästen auf

Westerland | So gediegen konnten die Gäste in den 1930er-Jahren im Hotel-Stadt-Hamburg in Westerland speisen (Foto vorne). Das 1901 erbaute Traditionshotel steht noch immer am gleichen Platz – das Restaurant ist inzwischen allerdings frischer und heller. Die rund 90 Jahre alte Ansicht ist auf einem Stromkasten vor dem Hotel auf einer wetterbeständigen Platte fixiert. Er ist einer von zehn in der Inselmetropole, die seit rund anderthalb Jahren verschiedene historische Sylt-Motive schmücken. Die Anregung dazu stammt von Eberhard Eberle, Vorsitzender des Verschönerungsausschusses im Fremdenverkehrsverein (FFV)Westerland, der seine Idee gemeinsam mit Archivleiterin Elisabeth Westmore umsetzte. Ziel der Aktion ist es, die Innenstadt aufzuhübschen.

In loser Folge stellen wir die verschiedenen Motive in der Sylter Rundschau vor.