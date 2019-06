Seit 60 Jahren ein Herz und eine Seele

Das Ehepaar von Heintze feierte gestern seine Diamanthochzeit auf Sylt / seit über sechzig Jahren besuchen die beiden die Insel

von ago

05. Juni 2019, 10:15 Uhr

Wenningstedt | „Sie haben es vermutlich mit dem ältesten – noch lebenden – Ehepaar, welches Sylt-Besucher ist, zu tun“, erklärt Vollrath von Heintze lachend.

Mit 16 Jahren besuchte Vollrath zum ersten Mal die Insel als Schüler im Heim der Hamburger Bismarckschule. Ebenfalls auf der Insel war Margrit, damals 13 Jahre alt und untergebracht im Hamburger Jugenderholungsheim Puan Klent. „Leider trafen wir uns damals nicht“, erzählt der heute 86-Jährige. Er schmunzelt, während er in Erinnerungen schwelgt: „Das wäre sicher noch fröhlicher gewesen“.

Doch das „große Treffen“ fand erst fünf Jahre später statt, in der Stadt, die beide ihr Zuhause nennen: Hamburg.

Auf einer der „sagenumwobenen heiklen Partys der Landeskunstschule in Hamburg“, lernten die beiden sich kennen. Und lieben. Von da an fuhren sie jedes Jahr gemeinsam auf die Insel, später als Ehepaar und auch mit Kindern und Enkeln.

„Zwischendurch zog es uns natürlich auch mal in die große weite Welt“, so Vollrath. Doch das Aufzählen der vielen Länder, die das Paar bereist hat, würde zu langweilig, erklärt er. Schließlich ginge es ja auch um Sylt, pflichtet Margrit ihm bei.



Mit der Schwester im Kampener Ziegenstall





„Auf Sylt war nichts vor uns sicher“, erzählt Margrit von Heintze. Damals habe die Insel noch ganz anders ausgesehen, erzählen die beiden. „Wir haben das ja alles mitbekommen.“ Das ganze Künstlertreiben, den Ziegenstall mit Valeska Gert, den Frühschoppen bei Höfer, all das, was heute längst nicht mehr ist. „Die Kupferkanne war noch gar nicht ausgebaut“, erinnert sich Vollrath und lacht leise in sich hinein.

Seine Frau kommt nun ins Erzählen; sie berichtet davon, wie sie als junge Frau zusammen mit ihrer Schwester zu Gast im Ziegenstall war: „Das war meinen Eltern nicht so ganz recht“, lacht sie. „So in der verruchten Atmosphäre, wir zwei jungen Mädels, naja.“

Vollrath berichtet von der Inselbahn und dem Schabernack, den die Jungen damit trieben. Ständig seien sie während der Fahrt abgesprungen, nur um auf einen anderen Waggon wieder aufzuspringen.

Im Juni 1959 heiratete das Paar schließlich. In den darauffolgenden Jahren fuhren sie weiterhin zum Sommerurlaub nach Sylt, diesmal aber mit den drei Kindern.

Schlicht haben sie damals gewohnt, erinnern sich beide. Immer zur Miete, in Wenningstedt oder Kampen. „Einmal in der Woche durften wir dann das Vermieterbad benutzen“, erzählt Margrit. „Aber wir hatten ja das Meer“, fügt ihr Mann hinzu. Die 83-Jährige weiß noch genau, wie sie die Kinder, nach langen Tagen am Strand, in einer Waschschüssel im Garten gewaschen hat.

Auch Tochter Tanja erinnert sich gerne zurück an ihre Kindheitstage. Es seien vor allem die „sinnlichen Eindrücke“, die sie bis heute verfolgen: Der Wind, das hohe Dünengras, das ihr gegen die Beine schlug, und das Laufen über den Steg. Ständig habe sie Splitter in den Füßen gehabt, „die Papa dann herausoperieren musste.“ „Wir hatten immer sehr nette Gastgeber“, sagt Margrit. Es sei sogar vorgekommen, dass die Sylter Vermieter sie in Hamburg besuchen kamen.



Als die erste Ampel nach Kampen kam





„Wir waren da, als die erste Ampel in Kampen gebaut wurde“, weiß die 83-Jährige. „Und da haben wir gesagt: Jetzt fahren wir nie mehr nach Sylt.“ Ihr Mann empört sich gespielt über den Bau der Ampel: „Das war so städtisch, pfui!“

Doch von da an habe sich die Insel für das Ehepaar zum Nachteil entwickelt: „Das, was wir hier damals gefunden und gesucht haben – das war irgendwann alles nicht mehr da.“ Zu viel wurde gebaut; die Insel sei einfach zu kommerziell geworden. „Es ist uns zu laut“, gibt Margrit von Heintze zu.

Nachdem die Kinder damals größer und nicht länger schulpflichtig waren, umging das Ehepaar die überfüllten Strände, indem es im Frühjahr und Herbst nach Sylt reiste. Im Herbst sei das Ehepaar schließlich auch noch baden gegangen – „FKK“, ergänzt Margrit lachend.

Auch die Winter haben sie erlebt, die waren wundervoll, wie Margrit erzählt. Doch auch einsam. Besonders Kampen sei „wie ausgestorben“ gewesen. An einen Winter erinnert sie sich besonders gut. Damals war die Insel so zugeschneit, „da sind sogar Leute in den Dünen Ski gefahren.“

Irgendwann wurde die Affinität zu Sylt trotz allem so groß, dass es dem Ehepaar nicht länger reichte, nur zur Miete zu wohnen. 1990 schaffte es sich Eigentum an und somit ein Stück zuhause auf ihrer Lieblingsinsel.

Was sie auf Sylt hält? „Die Luft“, sagt Vollrath. „Und der klare Himmel! Dadurch sind auch die Geräusche wie das Piepen der Vögel so unglaublich klar“, freut er sich. Seiner Frau gefällt noch etwas anderes besonders gut: Die Trennung vom Festland. „Dass es ein Inselgefühl gibt – dass man alles, was einen bedrückt, zurücklassen kann“, schwärmt sie. „Die Naturgewalten ziehen uns an“, spricht Margit aus, was beide denken.

Heute macht das Paar einen „Rückzieher“, was das Leben auf der Insel betrifft. Denn wohnen möchten sie hier nicht mehr. „Deswegen werden wir die Insel jetzt wohl auch mit traurigem Herzen verlassen“, gesteht Margrit. Das bedeute nicht, dass sie nie wieder herkommen – „Aber unser Mittelpunkt, das Leben hier, der wird sich wohl verschieben“, ergänzt Vollrath. Oft ergänzen die beide die Sätze ihres Partners. So ist das wohl, wenn man 60 Jahre verheiratet ist – man kennt sich. Am gestrigen Donnerstag feierte das Ehepaar von Heintze seine Diamanthochzeit – hier auf der Insel.

Warum sie dann ihre Diamathochzeit hier feiern, wird sich manch einer fragen. Doch für die beiden ist klar, die Erinnerungen an die Insel sind entscheidend.

Die Lieblingsmomente der beiden? „So kitschig das klingt, aber Hand in Hand den Sonnenuntergang zu betrachten – das war immer wieder eindrucksvoll.“