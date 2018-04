Sylter Inselkopf : Seit 35 Jahren arbeitet "Momsi" im Sylter Hotel Benen-Diken-Hof - ein Portrait

Marion Momsen ist eine sehr bescheidene Frau. Ein Artikel über sie sei doch nun wirklich nicht nötig, sagt sie leise, lächelt und schaut nach unten. Was mache sie denn schon so besonderes?

von Julia Nieß

26. April 2018, 06:45 Uhr

Doch Marion Momsen, die alle nur „Momsi“ nennen, macht etwas besonderes, das weiß auch ihr Chef Claas-Erik Johannsen, Inhaber des Keitumer Privathotels Benen-Diken-Hof. Seit 35 Jahren arbeitet die 62-Jährige in dem Hotel, zuerst auf der Etage als Zimmermädchen. Als dann mit den Jahren das Hotel immer größer wurde und die Wäscheberge immer höher, übernahm sie die Wäscherei und ist dort seitdem „der Fels in der Brandung“, wie Claas-Erik Johannsen betont. Die Hotellerie sei ein großes Zahnradwerk und die Wäscherei ein ganz elementarer Teil darin, weiß er. „Dieses Zahnrad muss funktionieren – und das tut es bei uns aufgrund des Einsatzes von Momsi und ihren Kolleginnen in der Wäscherei.“ Die blonde fröhliche Mitarbeiterin sei eine verlässliche Größe, strahle auch an hektischen Tagen absolute Ruhe aus und wenn doch mal ein bisschen mehr Wäsche anfällt, bleibe sie cool, betont der Hotelier über seine langjährigste Mitarbeiterin. Dazu sei sie eine absolut loyale Kollegin, die sich auch durch ihre Bescheidenheit auszeichne.

Wenn Marion Momsen über ihre Arbeit spricht, wirkt sie rundum zufrieden. „Ich bin in der Wäscherei eigenständig, kann mich dort selbst organisieren und außerdem habe ich tolle Kollegen, wir passen einfach gut zusammen“, sagt sie strahlend. Zu ihren Hauptaufgaben gehöre es, die Wäsche zu waschen, zu trocknen und zu mangeln. Eine Mammutaufgabe, denn in der Hochsaison laufen die Maschinen von sieben Uhr bis 20 Uhr durch. Für sie ist das alles nichts besonderes, „es ist ja jeden Tag dasselbe und ich will einfach nur meine Arbeit machen“, sagt sie fröhlich.

Auch Petra Kraft, Hausdame im Benen-Diken-Hof weiß, wie wertvoll eine Mitarbeiterin wie Marion Momsen ist. „Ich weiß, was ich an Momsi habe“, sagt sie und die beiden Frauen lächeln sich an. „Sie ist unentbehrlich für uns, weil sie mit dem Herzen bei der Sache ist und mitdenkt.“ In der Hauptsaison, wenn wirklich viel Wäsche anfällt, komme sie auch schon mal abends in den Betrieb und mangelt noch zusätzlich ein bis zwei Stunden, erzählt die Hausdame, und Marion Momsen sagt sofort: „Das ist für mich doch selbstverständlich“.

Seit 1974 lebt Marion Momsen auf Sylt. Damals zog sie wegen einem Job aus dem nordfriesischen Emmelsbüll auf die Insel und blieb. Seit 42 Jahren ist sie mit ihrem Mann zusammen, hat zwei Kinder und zwei Enkel. Mit ihnen teilt sie auch am liebsten ihre Freizeit. Ihren gesamten Jahresurlaub verbringe sie übrigens schon seit Jahren gemeinsam mit ihrem Mann in einem ganz bestimmten Ort: In Lajares auf Fuerteventura. „Wir wohnen dort immer an der gleichen Stelle und fühlen uns einfach wohl“, sagt sie begeistert. Das liege vielleicht auch daran, dass es dort ein bisschen so ist wie auf Sylt. „Immer ein bisschen Wind und nicht zu heiß“.