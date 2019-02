Comedy auf Sylt : „Sehr erfreut!“ – Comedy mit Ingolf Lück

Am Donnerstag tritt der frühere Formel-Eins-Moderator im Wenningstedter Kursaal³ auf. Das Gastspiel von Willy Nachdenklich wurde abgesagt.

von shz.de

13. Februar 2019, 19:02 Uhr

Sylt | Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt man sich innerlich dem Bobbycar entstiegen, ist da überall diese Verantwortung. Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man im Einklang mit sich selbst sein, auf dass der eigene Darm noch charmanter werde. Was für eine Aussicht für jemanden, der gerade 60 geworden ist und sich eigentlich nichts anderes wünscht, als endlich in der Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu bekommen?

Das ist – kurz gefasst – die Ausgangssituation für das neue Comedyprogramm von Ingolf Lück („Formel Eins“). Vier Jahre nach „Ach Lück mich doch“ kommt Lück mit seinem neuen Programm „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ am Donnerstag, 14. Februar, auch nach Sylt.

Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser Zeit. Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss? Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet oder die eigene Tochter plötzlich den Veith mitbringt? Nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne weiß Wochenshow-Anchorman und Let’s-Dance-Sieger Ingolf Lück endlich Rat.

Die Fernsehautoren schreiben Ingolf Lück, seit er in der „Wochenshow“ in Schlips und Kragen den seriösen Anchorman parodiert, immer öfter in Maßanzüge. Privat sieht man Ingolf Lück jedoch meist leger. Mit Jeans und Turnschuhen ausgestattet kann er unerkannt einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Menschen beobachten. So fährt er Straßenbahn und kann irgendwo an der Wurstbude stehen und Menschen beobachten. Wenn Zeit und Entfernung es erlauben, dann steigt Ingolf am liebsten auf sein Fahrrad und radelt zu seinen Drehterminen. Das mag er und diese Situationen bieten ihm auch immer wieder die größte Inspirationsquelle für neue Ideen. Lück ist ein Multitalent des Showbusiness – Schauspieler, Moderator, Synchronsprecher und Regisseur.

Heute Abend tritt Ingolf Lück mit seinem Comedyprogramm im Wenningstedter Kursaal³ auf. Das Gastspiel beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für 22 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Krankheitsbedingt abgesagt wurde die für Freitag, 15. Februar, im Kursaal geplante Veranstaltung mit Willy Nachdenklich. Bereits gekaufte Tickets können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.