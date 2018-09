Sylter Segeljugend : Segler danken ihren Spendern

Junge Wassersportler erlebten nach Vandalismus eine Welle der Hilfsbereitschaft

von Ralf Henningsen

18. September 2018, 18:11 Uhr

Groß war der Frust, als die Jugendlichen des Sylter Segler-Clubs am 13. Juli entdeckten, was ein Unbekannter mit ihren Booten am Munkmarscher Hafen angerichtet hatte. Vermutlich mit einem Teppichmesser hatte er sich an sieben Booten zu schaffen gemacht und rund 5000 Euro Schaden angerichtet. Ein herber Schlag für die jungen Wassersportler.

Doch dann erfuhren die jungen Leute eine Welle der Hilfsbereitschaft. Jeweils 1500 Euro kamen vom Rotary Club und vom Lions Club, damit der Nachwuchs in den Ferien nicht auf dem Trockenen sitzen musste. Lions-Präsident Öger Akgün stockte die Summe um 500 Euro auf. Die Freimaurerloge griff der Seglerjugend mit 1000 Euro unter die Arme, der Round Table stiftete 500 Euro. Schließlich kam so viel Geld zusammen, dass das beschädigte Material ersetzt werden konnte und noch etwas für die Jugendabteilung um Jugendwart Arne Holst übrig blieb. Am Wochenende lud der Seglernachwuchs die Spender zu einem Grillnachmittag ein, um die neuen Boote zu zeigen und sich für die Hilfsbereitschaft zu bedanken.