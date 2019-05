segesgsegesg

von shz.de

26. Mai 2019, 14:02 Uhr

Sylt | „Yeah! Das ist so cool!“, ruft Carsten und reckt den Arm in mit Schwung in die Höhe. Nicht minder begeistert über die neue Bekanntschaft zeigt sich Harley-Rocker Thommy aus Kiel. Er setzt Carsten seinen Helm auf und dann haben sie unbändigen Spaß an einer kleinen Fotosession vor dem Harley Shop in der Elisabethstraße. Hier präsentieren sich am Freitag im Zuge der Mainstreet Harley-Davidson-Maschinen aller Klassen, Größen und Farben, sie ziehen Schaulustige jeden Alters in ihren Bann. Ein Beifahrer bleibt stumm die ganze Zeit auf dem Motorrad sitzen und dient immer wieder geduldig als Fotomotiv: Ein Wildschwein namens Borsti. Es ist sorgfältig mit mehreren Gurten gesichert, eine Helmpflicht allerdings bestehe für Schweine nicht, so schwören seine Fans.

Am Abend rocken die Rocker das Congress- Centrum und die Liveband „ZackZillis“ die Bühne. Zu vorgerückter Stunde bezaubert eine „Nonne“ mit dem gefühlvollen Lied „Halleluja“- doch dann mitten im Lied der Umbruch: die Sängerin schmettert „Eisgekühlten Bommerlunder“ in den Saal, gut gelaunt ziehen ihre viel beinzeigenden Bandkollegen und nach zwei Überraschungssekunden das gesamte Publikum mit, bevor es temperamentvoll weitergeht mit dem Gospel „Shout!“.

Mit viel Power verläuft am nächsten Tag auch der Korso mit rund 600 Maschinen, beginnend auf der Westerländer Promenade über Hörnum, Morsum und List bis zur Endstation Kurpromenade Wenningstedt. Wie immer gibt es „Polizeischutz“, verstärkt an großen Kreuzungen, und von Anfang bis Ende via Motorrad. „Der Engel fährt vorneweg“, sagt ein Bekannter und das meint er wörtlich, denn Michael Engel führt den Korso an. Der Sylter Polizist ist schon seit der ersten Ausfahrt im Zuge der Summertime- Party dienstlich dabei. Sein Kollege Detlef Ziesemer aus Flensburg (ebenfalls auf dem Motorrad) hat die Schlusslichter im Blick. Ich hab das letztes Jahr auch gemacht und bin gern wiedergekommen“, betont er. „Bis auf einen Vorfall, zum Glück ohne schwere Folgen (eine Teilnehmerin kippte mit dem Motorrad um) verlief alles gut. Und man lernt hier immer total nette Leute kennen.“ Das findet Thommy aus Kiel auch. Er ist übrigens Aquapädagoge und DJ, und er fragt Carsten, wo dieser wohnt. „Na, in der Lebenshilfe!“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ehrensache, dass der Kieler in Kürze eine CD nach Sylt schickt. Typisch Harley-Biker: Rockige Schale, weicher Kern.