Freitagmorgen auf Sylt : Schwerer Badeunfall in Hörnum

Hörnum | Bei einem Badeunfall am Freitagmorgen in Hörnum ist ein junger Mann bewusstlos geworden und musste in die Nordseeklinik eingeliefert werden. Der Vorfall ereignete sich, nachdem vier junge Leute im Alter zwischen 19 und 22 Jahren gegen 6 Uhr morgens auf der Westseite von Hörnum (etwa 200 m südlich von der Wetterstation Bunker Hill) schwimmen gegangen waren.

Den Polizeiangaben zufolge waren die Wellen mehr als zwei Meter hoch, was dazu führte, dass ein junger Mann völlig entkräftet das Bewusstsein verlor. Nach seiner Rettung aus dem Wasser durch seine Mitschwimmer wurde bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe geleistet. Der junge Mann wurde zur weiteren Behandlung in die Nordseeklinik gebracht.

In diesem Zusammenhang hat der Hörnumer Wehrführer Dieter Mordhorst einen Appell an Badende gerichtet: Sie sollten bitte nur zu den Zeiten, an denen die Rettungsstände besetzt sind, und nur an bewachten Strandabschnitten vor Sylt schwimmen gehen.

von Ralf Henningsen

erstellt am 23.Jun.2017 | 10:53 Uhr