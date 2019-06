von Pierre Boom

25. Juni 2019, 19:57 Uhr

Hörnum | Am FKK-Strand „Kap Horn“ im Inselsüden hat sich am Dienstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr ein schwerer Badeunfall ereignet. Laut Auskunft des Hörnumer Wehrführers Dieter Mordhorst handelte es sich bei der Betroffenen um eine 78-jährige Urlauberin, die mit Hilfe einer zufällig vor Ort anwesenden Krankenschwester erfolgreich wiederbelebt werden konnte. Im Einsatz waren außer den Hörnumer Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch Rettungskräfte des DRK Westerland sowie Polizeibeamte und DLRG-Rettungsschwimmer. Die verunfallte Urlauberin wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Diako Flensburg ausgeflogen.