Schwere Zeit für Saisonkräfte

Kurbetriebe von Hörnum und Wenningstedt holen Rettungsschwimmer und Strandkorbwärter wie geplant an Bord

07. April 2020, 18:03 Uhr

sylt | Null Tourismus auf Sylt – die Coronakrise hat auch fatale Auswirkungen auf die Beschäftigungssaison auf der Insel. In manchen kommunalen Kurbetrieben wurden Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt und Saisonarbeiter nicht wieder eingestellt. Doch es gibt Unterschiede: Die Tourismusservices von Hörnum und Wenningstedt holen ihre Saisonkräfte jetzt wie geplant wieder an Bord.

„Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, schon unterschriebene Saisonverträge vorab zu kündigen“, erklärte gestern Henning Sieverts vom Wenningstedter Tourismusservice. Der Betriebsleiter wies darauf hin, dass die Strandkorbwärter, Kurkartenkontrolleure und Rettungsschwimmer nach unteren Lohngruppen besoldet würden und oftmals schon jahrelang für den Tourismusbetrieb im Einsatz seien. „Und da mussten wir uns die Frage stellen, ob eine Kündigung das richtige Signal gewesen wäre“, sagte Sieverts. „Wir verlassen uns sonst auch darauf, dass diese Mitarbeiter zur Verfügung stehen, dann sind wir jetzt auch in der Pflicht.“

In Wenningstedt konnten zwei Strandkorbwärter ihren Job wie geplant zum 15. März antreten – sie kümmern sich jetzt um die Reparatur der Strandkörbe. Sechs Kurkartenkontrolleure haben am Montag ihre Stelle angetreten, wurden aber erstmal in den Urlaub geschickt. Für zehn Rettungsschwimmer, die am 15. Mai anfangen, gilt das gleiche – ihr Urlaub wird nötigenfalls vorgezogen. Statt am Ende ihrer Beschäftigungszeit nehmen sie ihre freien Tage gleich am Anfang. „Das war wichtig, weil viele aus der Arbeitslosigkeit kommen und auf eine baldige Wiedereinstellung angewiesen sind“, begründete Sieverts.

Der Wenningstedter Kurdirektor betont, dass die aktuelle Inselsperre und das Tourismusverbot zunächst einmal bis zum 19. April gelten. „Ob die Maßnahmen verlängert werden, sehen wir dann“, erklärte Sieverts. „Aber es wird wahrscheinlich so sein.“

Für den Fall, dass die Tourismussperre länger anhält, verweist Sieverts auf das am Donnerstag beschlossene Eckpunktepapier der kommunalen Tarifparteien für Kurzarbeit in der Coronakrise. Dabei wird das Kurzarbeitergeld in den unteren Entgeltgruppen auf 95 Prozent des Nettoentgelts aufgestockt, in den höheren Entgeltgruppen auf 90 Prozent.

Saisonkräfte werden auch im Inselsüden wie geplant zum 1. Mai eingestellt, hat der Hörnumer Tourismusservice beschlossen – eine Wartezeit wegen der Coronakrise soll es nicht geben. „Ungeachtet der möglichen Dauer behördlichen Sperren unserer Insel sehen wir uns in der Verantwortung, getroffene Zusagen einzuhalten und möchten ein Zeichen für Solidarität und Hoffnung auf baldige Rückkehr zum Normalzustand aussenden“, begründete Tourismusausschuss-Vorsitzender Udo Hanrieder (AWGH) die arbeitnehmerfreundliche Entscheidung.

Im Inselnorden geht es um 16 Stellen, die während der Saison im Lister Tourismusservice zu besetzen sind. Vier Saisonkräfte, die jetzt bereits beschäftigt werden können, seien eingestellt worden, berichtete Kurdirektorin Maiken Neubauer. Fünf Saisonstellen konnten bislang nicht besetzt werden. „In die Zukunft muss man dann zeitnah schauen.“

„Kampen hat schweren Herzens einen Großteil der Saisonkräfte vorsorglich nicht angestellt, da zu dem Zeitpunkt bereits klar war, dass keine Arbeit für sie da sein würde“, berichtete Birgit Friese vom Tourismusservice Kampen. „Allerdings haben wir Mitarbeiter angestellt, die vielseitig einsetzbar sind – insbesondere in den Bereichen Tischlerei, Renovierungsarbeiten und Reparaturen – damit trotzdem alles vorbereitet werden kann.“ Für die anderen Saisonkräfte gilt: „Natürlich werden wir die Verträge sofort schließen, sobald absehbar ist, dass unsere Gäste wieder kommen dürfen.“

Für ISTS-Chef Peter Douven ist „noch längst nicht absehbar, wann wir wieder zusätzliches Personal brauchen.“ Der Westerländer rechnet mit einer stufenweisen Lockerung der Kontakteinschränkungen, doch „wie das konkret aussehen wird, ist noch völlig unklar.“ Damit könnten nicht alle ISTS-Bereiche zur gleichen Zeit reaktiviert und vom Start weg in voller Leistungsstärke betrieben werden. Dafür würde „soweit wie möglich zunächst unser Stammpersonal sukzessive aus der Kurzarbeit“ geholt und eingesetzt.