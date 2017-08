Rettungsschwimmer auf Sylt : Schutz und Beratung für Badegäste

vergrößern 1 von 1 Foto: steur-fiener 1 von 1

Trotz des schlechten Sommerwetters stürzen sich tapfere Insulaner ebenso wie wagemutige Urlauber in die schäumenden Fluten der Nordsee. Leider kommt es bei den unbeschwerten Ausflügen immer wieder zu Badeunfällen und oft zu einem unkontrollierten Abtreiben von der Küste. Erst am vergangenen Sonntag ist ein Schwimmer vor Hörnum von der Strömung erfasst worden und konnte den Strand nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Er hatte Glück: Passanten sahen ihn und alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann in Sicherheit bringen konnten.

Bisher kann auf Sylt für dieses Jahr eine vergleichsweise gute Bilanz gezogen werden. Abgesehen von einem tragischen Todesfall, der sich außerhalb der Dienstzeiten von Rettungsschwimmern ereignete, berichten die Rettungskräfte der Insel nur von „normalen Einsätzen“. Damit sind zum Beispiel Einsätze gemeint, bei denen Leute aus der Strömung oder mit Kreislaufbeschwerden aus dem Wasser gerettet werden musst, aber keine Reanimation nötig war.

Durch auch durch diese „normalen“ Einsätze haben die Rettungsschwimmer eine große Mitverantwortung für die niedrigen Unglückszahlen vor den Stränden der Insel. Sylter Badegäste können sich glücklich schätzen, dass es hier „wohl eines der weltweit engsten Netze an öffentlichen und beaufsichtigten Badestellen gibt“, wie Lars Lunk, Rettungsschwimmer in Kampen und Sylter DLRG-Vorsitzender, berichtet.

Allerdings gibt es ein großes Problem, dass die Retter der Insel beklagen: Viele Menschen gehen nicht zu den bewachten Badezeiten oder außerhalb des Sichtfeldes der Aufpasser schwimmen. Das kann besonders in diesem Sommer, der von starkem nord- und südwestlichem Wind mit nahezu täglich mindestens drei bis vier Windstärken geprägt ist, gefährlich enden. Denn durch die Winde gibt es in diesem Jahr besonders viele Strömungen, was wiederum zu starkem Brandungsrückströmen, auch als Trecker bezeichnet, an den Sandbänken führt. Diese stellen oft eine Gefahr dar, weil Badegäste sich bei den Sandbänken meist in Sicherheit wiegen, nicht mit Strömungen rechnen und dann vollkommen unvorbereitet von den Treckern erfasst und mitgezogen werden.

Insbesondere wenn mal gutes Wetter ist, werden viele Schwimmer schnell unvorsichtig: „Bei Sturm und Schlechtwetter sind die Meisten sehr vorsichtig. Doch bei Sonnenschein und mäßigem Wind rechnen die Leute nicht mit den Treckern“, berichtet Lars Lunk aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen. Besonders vorsichtig sollte man außerdem an den Insel-Spitzen sein – dort kommt das Wasser von beiden Seiten, dadurch ist das Gebiet strömungsbehafteter.

„Jeder sollte sich vor dem Schwimmen an allen Orten der Insel zunächst einmal über die aktuellen Bedingungen informieren. Besonders Leute, für die die Nordsee unbekanntes Badegebiet ist“, rät Peter Lassen, Badebetriebsleiter der Sylter Welle sowie der Strände in Rantum und Westerland. Am einfachsten geht das direkt bei den Rettungsschwimmern am Strand, die gerne Auskunft geben. Doch auch die Fahnen und Beschilderungen sollte sich jeder einmal angesehen haben, weil diese bereits viel Auskunft über die aktuelle Badesituation geben könnten. „Bei den Fahnen ist noch zu beachten, dass sie durch die Windrichtung nicht aus jeder Richtung zu sehen sind“, fügt Lassen hinzu.

Lars Lunk weist darauf hin, dass sich die Badebedingungen sogar innerhalb eines Tages öfter verändern können und sich dadurch auch die abgesteckten Badezonen verschieben können: „Wo es vormittags noch toll zum Baden war, kann es am Nachmittag nicht mehr sicher sein“, merkt er an. Es ist also sehr wichtig, dass Eltern beim Baden stets auf ihre Kinder achten und nicht auf anhaltend gute Bedingungen vertrauen.

Falls man von einer Strömung erfasst wird, hat der Schwimm-Profi Tipps, die einem das Leben retten können: Ruhe bewahren – sich mit der Strömung treiben lassen – dann versuchen, seitlich aus der Strömung zu schwimmen – und, wenn es möglich ist, andere Menschen durch Winken auf sich aufmerksam machen. „Wichtig ist, dass man ruhig bleibt und nicht gegen die Strömung anschwimmt. Panik und schneller Kraftverbrauch durch ein Ankämpfen gegen die Strömung sind in solchen Momenten das Gefährlichste“, rät Lars Lunk.

Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die Strände der Insel auch in den kommenden Jahren noch so gut bewacht sind wie bislang. Schon in diesem Jahr konnte Peter Lassen nur 14 der sonst 16 bewachten Badeabschnitte in Westerland und Rantum öffnen und muss voraussichtlich schon nächste Woche zwei bis drei weitere Aufsichtspunkte schließen. Der Grund: Personalmangel. „Wir haben in diesem Jahr sehr viele langfristige Krankheitsausfälle bei den Rettungsschwimmern“, berichtet er. Doch auch Studenten, die sonst massiv im Saisonbetrieb auf Sylt waren, bleiben entweder ganz aus, kommen später oder müssen früher los, weil sie oft Verpflichtungen wie Praktika oder Hausarbeiten in ihrer Universität haben.

Diese Erfahrung teilt auch Lars Lunk: In Kampen wären zwar alle Badestellen besetzt, doch auch hier sei Nachwuchs rar: „Früher hatten wir 20 Bewerbungen auf eine Stelle, heute ist das leider ganz anders“, sagt er. Auch er sieht, dass die Studenten durch ihre vielen Pflichten in der Hochschule, nicht mehr wie sonst Unterstützung leisten könnten. Für die DLRG sei diese Entwicklung in ganz Deutschland spürbar. Oft fehlt es aber auch an entsprechender schwimmerischer Erfahrung: Lunk vermutet, das breite Angebot an Freizeitbeschäftigungen sei heute sehr viel größer als früher und Kinder würden sich seltener Leistungsschwimmen als Hobby aussuchen.

