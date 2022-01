Feuer auf Sylt : Schuppenbrand in Tinnum löst Großalarm aus: Feuerwehrmann in Klinik

Gegen kurz vor 20.45 Uhr ging am Sonntagabend der Alarm bei der Leitstell ein: Ein Schuppen am Mittelweg in Tinnum stand in Flammen.

24. Januar 2022, 16:38 Uhr

Großalarm in Tinnum am Sonntagabend: Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr an den Mittelweg aus. Dort brannte ein Schuppen, in dem unter anderem Feuerholz gelagert war, lichterloh.

Schuppen wird Opfer der Flammen

„Als wir ankamen, brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung, die Flammen hatten auch schon zum Teil auf das anliegende Wohnhaus übergegriffen”, sagt Einsatzleiter Siegfried Engel gegenüber shz.de. „Durch die Hitze waren Teile der Tür am Wohnhaus geschmolzen sowie Scheiben geplatzt.”

Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehrmänner konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf große Teile des Wohnhauses verhindert werden. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu dem Zeitpunkt schon längst in Sicherheit gebracht.

Brandursache unklar

Ein Feuerwehrmann musste später in die Nordseeklinik gebracht werden, weil er gestolpert war und sich leichte Verletzungen an der Hand zugezogen hatte. „Ansonsten kam glücklicherweise niemand zu Schaden”, so Engel. Die Brandursache ist unklar, das herauszufinden, so der Wehrführer, sei Aufgabe der Kripo. Auch zur Schadenshöhe konnte er keine Angaben machen.

Im Einsatz war lediglich die Feuerwehr aus Tinnum, sowie ein Fahrzeug der Feurwehr aus Westerland zur Unterstützung, heißt es von der Leitstelle. Gegen 22.30 Uhr war Abspann und der Einsatz beendet. „Die Wohnung, zu der die geschmolzene Tür gehört, ist ziemlich verraucht und zurzeit abgesperrt, ist aber nach wie vor bewohnbar und kann wohl in einiger Zeit auch wieder bezogen werden”, so Engel.