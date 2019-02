Schrottreife Räder werden entsorgt

von sr

24. Februar 2019, 13:28 Uhr

Am Donnerstag, 7. März, sammelt die Gemeinde Sylt an den Fahrradabstellanlagen im Zentrum von Westerland und rund um die Bahnhöfe Westerland, Keitum und Morsum die dort abgestellten Fahrräder ein, die offensichtlich nicht mehr verkehrstüchtig sind. Auch der Bahnhofsvorplatz in Westerland ist in diese Aktion mit einbezogen. Ganz allgemein gilt, dass Fahrräder ausschließlich an den dafür vorgesehenen Fahrradstellplätzen abgestellt werden sollen, die dafür extra erweitert wurden. Die Auswahl der Fahrräder erfolgt nach Inaugenscheinnahme vor Ort. Als nicht verkehrstüchtig gelten Fahrräder ohne Sattel, mit Reifen ohne Luft, gerissener Kette oder solche, mit denen aus anderen Gründen offensichtlich nicht mehr gefahren werden kann. Für mögliche Rückforderungen werden die Räder auf dem Bauhofgelände der Gemeinde Sylt noch drei Monate aufbewahrt und danach entsorgt.