Sylter Kommunalpolitik : Schöner Rasen trotz Wintermarkt

Hauptausschuss unterstützt Neuauflage des Westerländer Weihnachtsmarktes.

von Ralf Henningsen

13. Juni 2019, 18:05 Uhr

Westerland | Aufatmen beim Veranstalter des Sylter Wintermarkts, aber auch bei den Anwohnern in der Neuen Mitte: Im Hauptausschuss der Gemeinde wurden Entscheidungen für eine Neuauflage des Weihnachtsmarktes auf dem Platz an der Neuen Mitte getroffen. Den Rest des Jahres soll das Terrain attraktiv gestaltet werden – und die drei großen Bänke kehren auch an ihren angestammten Platz zurück.

Nach dem ersten Sylter Wintermarkt, der sich allseits großer Beliebtheit erfreut hat, war die Enttäuschung groß. Auf dem Platz, auf dem bis zum Herbst noch Kinder spielten und Passanten auf den großen Bänken verweilten, herrschte über Monate Tristesse. Die Spielgeräte und die großen Bänke (Stückpreis zirka 19 000 Euro) waren nicht wieder aufgestellt worden – zu groß und zu teuer der Aufwand. Zu Saisonbeginn an den Ostertagen hatte das Karree mitten in Westerland nur Brachland zu bieten, Pfützen inklusive. Ein Zustand, der nicht nur den Bewohnern der teuren neuen Appartements sauer aufstieß.

Bei einer ersten Begehung vor vier Wochen hatten Fachleute und Kommunalpolitiker noch vereinbart, dass zunächst vier weiße Holzbänke der Standardgröße, drei Spielgeräte und mehrere Blumenkübel aufgestellt werden sollten, um den Platz aufzuwerten – also nur Dinge, die sich im Winter schnell wieder abbauen ließen. Statt Rasen sollte Kies oder Grand ausgebracht werden – und der Weihnachtsmarkt müsste auf den äußeren gepflasterten Bereich des Platzes ausweichen. Das wiederum lehnte Veranstalterin Stephanie Schneider ab: „Die diskutierte Variante, alles auf links zu drehen, kommt für uns nicht in Frage.“

Am Montag suchte der Hauptausschuss nach Kompromissen. Grundsätzlich befürworten die Kommunalpolitiker den Wintermarkt auf dem angestammten Platz, der auch im nächsten Advent stattfinden soll. Das Areal könnte noch um den Weg erweitert werden, der nördlich an die Rasenfläche angrenzt.

Grundsätzlich wurde aber der Wunsch laut, dass der Platz nach dem Wintermarkt, spätestens zu Ostern, wieder passabel aussieht – schlimmstenfalls durch den Kauf von Rollrasen. Die dreiteilige „Schlangenbank“ soll in Kürze wieder an ihrem ursprünglichen Standort montiert werden. Darüber hinaus wird der Platz mit Hilfe von Pflanzkübeln begrünt – das erledigten am Donnerstag bereits Mitarbeiter von Blumen-Hansen.

Der Ausschuss schlug vor, die Gemeinde solle 40 000 Euro für den Wintermarkt bereitstellen, appellierte aber auch an die Sylter Wirtschaft, sich am nächsten Wintermarkt wieder finanziell zu beteiligen. Stefan Klaus (SWG) befand, die für die neue aufwendige Weihnachtsillumination der Innenstadt eingeplanten 120 000 Euro seien beim Wintermarkt besser aufgehoben.

Der Verein Sylter Unternehmer (SU) hatte beim ersten Mal eine Anschubfinanzierung von 5000 Euro bereitgestellt. „Wir sehen es als insular denkender und handelnder Wirtschaftsverband jedoch nicht als unsere Aufgabe, den Wintermarkt dauerhaft zu unterstützen“, erklärte gestern SU-Geschäftsführer Ronald Glauth. Sonst müssten die Unternehmer auch die anderen Weihnachtsmärkte zwischen List und Hörnum bezuschussen.