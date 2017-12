Sport auf Sylt : „Schöne Bestätigung unserer Arbeit“

vergrößern 1 von 1 Foto: TSV 1 von 1

von Sabine Fleischmann

erstellt am 06.Dez.2017 | 05:46 Uhr

Es ist quasi noch druckfrisch und macht die beiden Judo-Trainer des TSV Westerland, Günter und Christopher Scharf, mächtig stolz: das Vereins-Zertifikat des deutschen Judo-Bunds e.V. und des Judo-Verbands Schleswig-Holstein. „Dieses Qualitätssiegel gibt es erst seit einem Jahr”, berichtet Christopher Scharf (41) und sein Vater Günter (75) ergänzt: „Wir beide erfüllen die nötigen Voraussetzungen schon seit vielen Jahren, daher haben wir einfach unsere Unterlagen eingereicht und sind ganz schnell zertifiziert worden.“

Kein Wunder, denn Vater Günter ist sein Lebens lang im Judo-Sport aktiv und hat vor über 40 Jahren begonnen, die Judo-Sparte des TSV auf Sylt aufzubauen. Seinen Sohn hat er „neben der Matte” großgezogen und das Familienleben fand und findet noch immer in Sporthallen statt. „Ich war schon mit zehn Jahren auf Turnieren, stand mit elf in der Landesauswahl und darf mich heute Vizemeister des deutschen Judo-Sports nennen,“ so sein Sohn Christopher. Auf der Weltrangliste steht er immerhin auf Platz zehn und arbeitet auf den deutschen Meistertitel hin.

Beide verfügen also über die notwendigen Voraussetzungen für die Zertifizierung und erfüllen die geforderten Kriterien mit links: Nötig sind lizensierte Judo-Trainer, international anerkannte Judo-Meister (mit Dan-Grad, die zum Lehren qualifiziert), offizielle Judo-Gürtelprüfungen (Kyu-Prüfungen nach DJB-Richtlinien, die den Fortschritt der Schüler aufzeigen), regelmäßige Breitensportaktionen und Wettkampftraining. „Dieses Zertifikat ist eine schöne Bestätigung unserer jahrelangen, ehrenamtlichen Arbeit und bestätigt die Qualität unseres Angebots“, so Günter Scharf, der gerade die goldene Ehrennadel des Judo-Verbands für besondere Verdienste erhielt.

„Außerdem dient das Zertikat auch dazu, den Eltern die Sicherheit zu geben, dass ihre Kinder hier qualifizierten Unterricht bekommen und sich nicht nur hobbymäßig im Judo engagieren können“, ergänzt Christopher Scharf. „Wir haben hier doch viele leistungsorientierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die auch auf Landesebene an Wettkämpfen teilnehmen und da ist das Zertifikat durchaus bedeutsam.“

Mit rund 70 Schülern ist die Judo-Sparte des TSV Westerland gut besucht und die beiden Trainer sind ziemlich ausgelastet. „Wir bieten drei Mal pro Woche Training an, für alle zwischen fünf und 70 Jahren, die in gemischten Gruppen je nach Leistungsstand trainieren“, lädt Christopher potenzielle Interessierten ein.

Treffpunkt ist die große Sporthalle am Schulzentrum Sylt, montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr. „Einfach vorbeikommen und direkt mitmachen”, raten die beiden Trainer, „Anzüge haben wir bei Bedarf in verschiedenen Größen vorrätig.“