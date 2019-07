Schön anzusehen, aber gefährlich anzufassen!

Landschaftszweckverband und Sylter Umweltamt warnen vor Jakobskreuzkraut und Riesenbärenklau / Auf Privatgrund müssen Eigentümer selbst tätig werden

von ago

04. Juli 2019, 14:26 Uhr

Sylt | Der Sommer pausiert derzeit auf der Insel: Für die kommenden Tage sind Temperaturen von nur maximal 16 Grad vorhergesagt und bis zum Montag liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 70 bis 80 Prozent. „Endlich mal wieder Regen“, freuen sich viele Gartenbesitzer. Doch das kühle Nass von oben hat auch seine Schattenseiten. Es mehren sich die Klagen über heftig wuchernde Pflanzen, die nicht nur unerwünscht, sondern sogar gefährlich sind.



Das Jakobskreuzkraut sprießt





Auf Sylt hat sich das Jakobskreuzkraut schon seit einigen Jahren enorm auf Weiden, an Wegrändern oder an Bahnböschungen angereichert, meldet der Landschaftszweckverband (LZV). Die Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler ist stark giftig für Pferde und Rinder und etwas weniger giftig für Schafe und Ziegen. Auf der Weide wird Jakobskreuzkraut teilweise gefressen – hier vor allem Pflanzen im Rosettenstadium und insbesondere durch junge Tiere.

Denn die Bitterstoffe bilden sich erst in der aufwachsenden Pflanze und werden deshalb von erfahrenen Tieren oft gemieden. Während die Bitterstoffe in konserviertem Futter wie Heu oder Silage abgebaut werden, bleibt das Gift (sogenannte Pyrrolizidinalkaloide) jedoch erhalten und wird somit auch gefressen. Schon die Aufnahme geringer Giftmengen über eine lange Zeit ist sehr gefährlich, weil es nicht im Organismus abgebaut und letztendlich lebensbedrohlich werden kann.

Pyrrolizidinalkaloide sind aber nicht nur für Tiere, sondern auch für den Menschen gefährlich. So können die Gifte durch Bienen aufgenommen und zum Beispiel im Sommerhonig angereichert werden. Das Jakobskreuzkraut hat ein hohes Vermehrungspotential – jede Pflanze kann bis zu 150 000 Samen bilden, die dann mit dem Wind verbreitet werden. Das schleswig-holsteinische Umweltministerium empfiehlt dringend die Entfernung der Pflanzen.

Der Landschaftszweckverband rät deshalb, Vorkommen des Jakobskreuzkrauts vor der Samenreife und einer weiteren Verbreitung möglichst umgehend zu entfernen. Die Pflanzen sollten wegen der Giftstoffe und Samen nicht auf dem Kompost oder in der Biotonne, sondern über den Hausmüll entsorgt werden.



Gefährlicher Riesenbärenklau





Aber nicht nur das Jakobskreuzkraut, auch die Vorkommen der Herkulesstaude (Riesenbärenklau) treiben auf Sylt in diesem Jahr wieder mächtig aus. Die Pflanzen blühen zwar in großen attraktiven Dolden, sind andererseits jedoch sehr gefährlich. So kann auf die Haut gelangter Pflanzensaft bei anschließender Sonnenbestrahlung zu schwerwiegenden Verbrennungen und Entzündungen führen. In Einzelfällen kann ein längerer Aufenthalt unmittelbar neben den Pflanzen zu Atemnot und sogar zu einer bis zu drei Wochen anhaltenden akuten Bronchitis führen.

Weil eine Einzelpflanze des Bärenklau bis zu mehrere 10 000 Samen entwickeln kann, die hauptsächlich durch den Wind verbreitet werden, empfiehlt das Amt für Umwelt und Bauen der Gemeinde Sylt dringend, die Pflanzen rigoros vor der Samenreife zu entfernen. Die Rodung der Stauden geschieht am zweckmäßigsten durch Kappen der Pflanzenstängel dicht am Boden. Die Dolden sollten über den Hausmüll und nicht über die Biotonne entsorgt werden.

Nach dem ersten Roden ist von Zeit zu Zeit eine Nachkontrolle wichtig, weil die Pflanzen erneut austreiben oder aus Samen nachsprießen können. Beim Entfernen der Pflanzen wird dazu geraten, Schutzkleidung zu tragen und jeden Hautkontakt mit der Pflanze unbedingt zu vermeiden. Falls es dennoch zum Kontakt kommt, sollte Sonneneinstrahlung vermieden und der betroffene Bereich mit Wasser und Seife oder mit Spiritus gereinigt werden.



Keine Meldepflicht für gefährliche Pflanzen





Für den Umgang mit Bärenklau oder Jakobskreuzkraut gäbe es in Schleswig-Holstein keine gesetzliche Grundlage, erklärt Ruth Weirup auf Anfrage der Sylter Rundschau, es gäbe auch auch keine Meldepflicht. „Wir können die Bürger nur mit allgemeinen Infos wie diesen informieren“, sagt die Sylter Umweltamtschefin. „Wenn uns wuchernde Pflanzen gemeldet werden, die auf Privatgrund stehen, schreiben wir die Eigentümer direkt an – zum Beispiel auch die Deutsche Bahn.“ Handele es sich aber um kommunale Grundstücke, würde der Bauhof tätig: „Allein im Juni hatten wir sechs größere Einsätze zur Entfernung solch gefährlicher Pflanzen“, so Ruth Weirup.