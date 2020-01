Schmierereien in Tinnum und Westerland

Avatar_shz von Anja Werner

21. Januar 2020, 12:14 Uhr

Sylt | Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Westerland und Tinnum zahlreiche Verteilerkästen und Werbeflächen mit Sprühfarben beschmiert. Bei der Westerländer Polizei gingen bis gestern vier Anzeigen ein.

Bereits gestern hatten wir berichtet, dass der oder die Täter einen neuen Gedenkstein in der Nähe des Westerländer Campingplatzes besprüht hatten. Die Tafel erinnert an die Opfer der Sylter Wehrmachtsjustiz im Dritten Reich und soll erst am 24. Februar eingeweiht werden.

Auch in der Westerländer Stephanstraße und in Tinnum (Dirksstraße, Boy-Nielsen-Straße und Alte Dorfstraße) haben sich die Unbekannten mit Sprühfarben an zahlreichen Schaltkästen, Firmenschildern und Werbetafeln verewigt. Ob die einzelenen Taten im Zusammenhang stehen, ist für die Sylter Polizei nicht eindeutig erkennbar. Dafür sind die Motive und Schriftzeichen zu unterschiedlich. Wiederholt taucht nur die Zahlenkombination 1312 auf, die in extremistischen Kreisen für das Kürzel „ACAB“ („All Cops Are Bastards“) steht.

Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 04651/70470 mit der Sylter Polizei in Verbindung setzen.