Schluss mit dem Sylter Kirchturmdenken

Die Sylter Gemeinden schließen sich zu einer gesamtinsularen Regionalkonferenz zusammen/ Ihre Eigenständigkeit bleibt erhalten

Avatar_shz von Wiebke Stitz

08. November 2020, 16:59 Uhr

Keitum | Drei Pastoren für die sechs evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden auf Sylt. So sieht die momentane Planung der evangelischen Landeskirche bis zum Jahr 2030 für St. Jürgen in List, St. Severin in Keitum und Tinnum, St. Martin in Morsum sowie die Norddörfer, Westerländer und Hörnum-Rantumer Kirchengemeinde aus.

Das hat die Pastoren und Kirchengemeinderäte der Insel veranlasst, ihre ohnehin schon bestehenden Pläne einer engeren Zusammenarbeit zu forcieren und sich zu einer Regionalkonferenz zusammenzuschließen.



Jede Gemeinde entsendet zwei Delegierte





„Wir wollen den Prozess hier auf Sylt bewusst gemeinsam gestalten, bevor von außen etwas passiert, das uns hier zu nicht abgestimmten Reaktionen zwingt“, erklärt Annette Gruenagel. Der Beschluss hierzu wurde aktuell einstimmig getroffen, im Januar des kommenden Jahres wird die konstituierende Sitzung der Regionalkonferenz stattfinden. Jede Gemeinde wird dann zwei Delegierte entsenden, die aus ihrer Mitte einen Koordinator bestimmen.

„Mit dem Treffen aller Kirchengemeinderäte und den Pastoren haben wir bereits jetzt Inselgeschichte geschrieben“, freut sich Susanne Zingel, Pastorin der Kirchengemeinde St. Severin, „das hat es bislang noch nie gegeben.“ Zwar hätten sich die Pastoren regelmäßig zum Inselkonvent zusammengefunden, doch die Einbeziehung der Kirchengemeinderäte sei neu.

Auch wenn die Zusammenarbeit der Gemeinden jetzt intensiviert würde, behielten alle Gemeinden weiterhin ihre absolute Eigenständigkeit, stellen die Pastoren klar, die Vorgaben der Landeskirche hätte die Notwendigkeit zur Abstimmung und gemeinsamen Strategie jedoch zeitlich drängender gemacht.

Der Grund für die Personalbeschränkung durch die Landeskirche sind nicht fehlende Finanzmittel, sondern fehlender Nachwuchs. „Immer weniger Kollegen sind im Studium und der Ausbildung“, erklärt Annette Gruenagel. Die Pastorin der Gemeinde Rantum-Hörnum sowie neuerdings auch der Gemeinde List ist die Erste, die die Auswirkungen der neuen Vorgaben lebt. Denn die Landeskirche hat Gemeinden zu Flächen zusammengeschlossen, denen eine fixe Anzahl an Pastorenstellen zugebilligt wird. Wird innerhalb dieser Fläche eine Stelle frei, kann sie nur aus dem Kontingent der zugewiesenen Stellen nachbesetzt werden.



Die Stelle in List wäre unbesetzt geblieben





Auf Sylt hat das aktuell dazu geführt, dass nach dem Ausscheiden der Lister Pastorin Petra Hansen deren Stelle nicht von außen neu besetzt werden durfte. Deshalb ist Annette Gruenagel jetzt nicht nur im Inselsüden, sondern auch im Inselnorden als Pastorin tätig. „Es spielt keine Rolle, ob eine Gemeinde selbst die Stelle finanzieren könnte“, erläutert sie, „das Kontingent an zugewiesenen Stellen kann nicht überschritten werden. Sonst würden Stellen an ganz anderer Orten frei bleiben, weil es eben nicht genug Nachwuchs gibt.“

Wie die Sylter mit den Vorgaben der Landeskirche, in zehn Jahren nur noch drei Pastoren auf der Insel zu beschäftigen, umgehen werden, soll deshalb auf der Regionalkonferenz diskutiert und erarbeitet werden. „Das Ergebnis können wir dann mit einer Stimme bei der Synode vortragen“, erklärt der Pastor der Kirchengemeinde Norddörfer, Rainer Chinnow und unterstreicht die Schlagkraft, die er darin sieht. Auf jeden Fall bereite man sich durch die Regionalkonferenz auf die so oder so abnehmenden Pastorenstellen vor.

Mit Hilfe der Kirchengemeinderäte sollen Aufgabenfelder definiert werden, die eine Entlastung der hauptamtlichen Mitarbeiter ermöglichen und für Synergieeffekte sorgten. Die Koordination von Kirchenveranstaltungen, Jugendfreizeiten oder auch Bauprojekten werden von den Vertretern der Sylter Gemeinden als Beispiel genannt. Hier könnten sich noch mehr Menschen ehrenamtlich einbringen und ihre Kompetenz nicht nur - wie bislang - einer, sondern gleich allen Gemeinden zur Verfügung stellen.

„Vielleicht führt diese Öffnung zu einem Enthusiasmus bei der ehrenamtlichen Mitwirkung“, hofft Pastor Chinnow. Trotzdem schränkt er ein, dass diese Aufgaben nur solche sein könnten, die nicht mit den originären Amtshandlungen eines Pastors in Verbindung stünden.

Susanne Zingel ergänzt: „Es muss einfach ein neues Miteinander geben.“ Bislang wäre es vielen schwer gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes über ihren eigenen Kirchturm hinaus zu denken. Jetzt gelte es, miteinander solidarisch zu sein und zu schauen, was habe ich, was braucht der andere, wie kann ich es teilen. Diese Solidarität müsse sich letztlich auch auf die Nachbargemeinden auf den anderen Inseln und dem Festland erstrecken.

„Wie wichtig die Kirche auf Sylt ist, bekommen wir jeden Tag widergespiegelt“, stellt Rainer Chinnow klar und Susanne Zingel ergänzt: „Sicher haben wir hier auf Sylt Förderer und Stifter, die uns vieles mehr ermöglichen als Gemeinden auf dem Festland. Diese können sich auch weiterhin einbringen.“

Das könnten sie mit Bildung der Regionalkonferenz vermehrt durch eine ehrenamtliche Arbeit, die allen Gemeinden zu Gute kommt, als durch ausschließlich finanzielle Unterstützung einer einzelnen Gemeinde. Denn - wie erklärt es Annette Grunagel zusammenfassen: „Selbst für Geld kannst Du Dir keine Pastorenstelle mehr auf Sylt kaufen.“