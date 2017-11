Gauner auf Sylt : Schlüsseldienst-Abzocke und Feuerlöscher-Betrug

vergrößern 1 von 1 Foto: Kai Remmers 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:41 Uhr

Ausgesperrt – und jetzt? Das fragte sich vor einigen Tagen eine Sylterin, die ihren Schlüssel in der Wohnung vergaß. Zusammen mit der Hilfe ihrer Nachbarin fand sie schnell einen Anbieter im Internet. Alles sah auf den ersten Blick seriös aus, laut angegebener Adresse handelte es sich um einen Dienst mit Sitz in Keitum. „Dabei gibt es dort gar keinen Schlüsseldienst“, weiß Achim Serfling, einer der Inhaber des Sicherhaus Sylt in Tinnum.

Insgesamt 39 Ergebnisse bekommt man, wenn man in den Gelben Seiten online nach „Schlüsseldienst Sylt“ sucht. Weit mehr, als es auf der Insel gibt. „Wir wissen eigentlich nur von uns“, erklärt Achim Serfling. „Das heißt zwar nicht, dass kein neuer hier aufmachen kann – allerdings haben die beiden jungen Leute, die mit ihrem groben Werkzeug zu der Geschädigten kamen, absolut kein Fachwissen gehabt“.

Die Masche sei nicht ungewöhnlich, vor allem in Großstädten gäbe es zahlreiche Fälle von Abzocke durch unseriöse Schlüsseldienste. „Bei 0800- und 0180-Nummern sollte man unbedingt stutzig werden“, sagt Serfling. Aber auch Handynummern würden den Anrufer häufig nur mit einem Call-Center irgendwo in Deutschland verbinden, das ihre Leute zu den Ausgesperrten schickt.

„Wir sind von diesem Thema bisher verschont geblieben. Auf Sylt hat es wohl bisher keinen gegeben, der die Arbeit gemacht hat“, so Serfling. Doch seit dem jüngsten Fall sind die Experten alarmiert und wollen vor unseriösen Anbietern warnen. „Ein wichtiges Kriterium ist, dass die Firma auch wirklich auf Sylt ansässig ist“, weiß Serfling. Und auch die Verbraucherzentrale rät dazu, für den Fall der Fälle die Nummer eines vertrauenswürdigen Anbieters im Mobiltelefon eingespeichert zu haben. Denn wer per Suchmaschine im Notfall schnell einen Schlüsseldienst sucht, bekomme häufig als Erstes Werbeanzeigen von Vermittlungsfirmen aus ganz Deutschland angezeigt.

Es habe bereits in der Vergangenheit Fälle gegeben, in denen Sylter bei diesen Nummern angerufen hätten. „Denen wurden dann verschiedene Ausreden aufgetischt, dass gerade kein Mitarbeiter kommen kann – ganz einfach, weil sie bisher keine Leute auf Sylt hatten“, sagt Serfling. Doch das habe sich anscheinend geändert. „Diese Leute haben ganz offensichtlich wenig Fachkenntnis. Bei der Öffnung der Tür haben sie alles Mögliche zerstört, obwohl das auch anders gegangen wäre.“ Spezialwerkzeug hätten die beiden Laien nicht dabei gehabt. „Sie haben einfach mit grobem Gerät die Tür aufgebrochen, man sieht deutlich Hebespuren von einem großen Schraubendreher oder einem Kuhfuß“, sagt Außendienstmitarbeiter Thomas Mißfeldt.

Für den Dienst habe die Frau 200 Euro bezahlt – ohne Quittung. „Das ist gar nicht mal so teuer“, sagen die Experten. „In Großstädten muss man auch mal 600 Euro bezahlen, wenn man an Abzocker gerät“. Allerdings sei der Schaden, der an der Tür hinterlassen wurde, erheblich: „Ein Fachmann hätte diese Öffnung vermutlich ohne einen Schaden hinbekommen“. Denn vor allem der wird teuer: „Da kann sie bestimmt mit ein paar hundert Euro rechnen“, so Mißfeldt. Der Experte ist sich sicher: Da die Tür nicht abgeschlossen war, hätte ein Profi sie wahrscheinlich in fünf bis zehn Minuten problemlos geöffnet. Zudem sei sie nach der Arbeit nicht wieder für die Nacht gesichert worden. „Das ist bei einem seriösen Anbieter ganz entscheidend. Wir setzen eine Tür – jedenfalls soweit es mit Bordmitteln geht – wieder so instand, dass man sie wieder abschließen kann“, betont Serfling.

Zweite Masche: Feuerlöscher-Betrug

Ein weiterer Fall, auf den die Experten aus dem Sicherhaus Sylt aufmerksam machen wollen, ist die Masche mit den Feuerlöschern, von denen es auf der Insel bereits mehrere Fälle gab. Alle 24 Monate müssen laut Gewerbeaufsicht tragbare Feuerlöscher von einem Sachkundigen geprüft werden. „Unsere Kunden werden von uns im regelmäßigen Turnus angesprochen“, erklärt Ferdinand Mattern, Sachkundiger für Handfeuerlöscher-Prüfung im Sicherhaus Sylt.

Als er in einer Sylter Apotheke eine Prüfung durchführen sollte, sagte eine Mitarbeiterin: „Aber Sie sind doch schon hier gewesen?!“ Wie sich herausstellte, habe ein Mann die Apothekerinnen komplett überrumpelt, sei aggressiv aufgetreten und habe behauptet, dass die Feuerlöscher sofort geprüft werden müssten, da sonst kein Versicherungsschutz mehr bestünde.

Knapp 200 Euro hätten sie für die spontane Wartung bar bezahlt – und bekamen eine Quittung ausgehändigt. Doch als Ferdinand Mattern sich die Feuerlöscher genau ansah, bemerkte er, dass der Unbekannte diese gar nicht gewartet hatte. „Das war wirklich Betrug. Der hat gar nichts gemacht, sondern nur eine neue Marke draufgeklebt.“ Er erklärt: „Man dokumentiert in den Löschern, dass man sie aufgemacht hat. Und in diesen war noch meine Dokumentation von vor zwei Jahren.“ Er habe daraufhin die Telefonnummer auf der Rechnung angerufen, aber von einem Mitarbeiter nur die Antwort erhalten: „Ich kümmere mich drum und melde mich zurück“ – und das ist nie erfolgt.

Frank Zahel, der auf Sylt ebenfalls Feuerlöscher wartet, habe ähnliche Geschichten zu berichten, betont Mattern. Die Sylter Experten bitten daher darum, dass die Kunden genau nachfragen, woher der Mitarbeiter, der die Feuerlöscher prüfen will, kommt. Denn wie auch beim Schlüsseldienst seien die seriösen Anbieter auf der Insel zu finden – und kämen nicht zum Prüfen vom Festland nach Sylt.