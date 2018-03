Rotary Club Sylt : Schlemmen für den guten Zweck

Kommenden Donnerstag lädt der Serviceclub zu seinem traditionellen Benefiz-Essen in die Sansibar ein. Es gibt nur noch wenige Restkarten

von sr

17. März 2018, 06:02 Uhr

Es hat Tradition, das Rotary-Benefiz-Essen in der Sansibar. Seit 17 Jahren gehört es fest in den Sylter Terminkalender und auch in diesem Jahr stehen wieder insulare Top-Köche am Herd des Kult-Restaurants. Am Donnerstag, 22. März, kochen Dietmar Priewe (Sansibar), Tania und Tom Langmaack (Café Wien), Ulrich Person (Restaurant Stadt Hamburg) Götz Petersen (Söl Kitchen) und Benjamin Zehetmeier (Severin*s) für die Gäste. Der Rotary-Club lädt dazu jeden (!) ein, der mit seinem Beitrag zum Menü (75 Euro und einer möglichen zusätzlichen Spende), die sozialen Projekte des Service-Clubs unterstützen möchte. Sansibar-Eigner Herbert Seckler stellt dazu großzügig sein Restaurant für diesen Abend zur Verfügung.

Küchengastgeber Dietmar Priewe, Sansibar-Küchenchef, der auch selbst aktiv am Herd stehen wird, „freut sich, zu diesem Anlass mal mit meinen Sylter Kollegen gemeinsam zu kochen, weil es einfach phänomenal ist“.

Dem Erlebnis mit den Kollegen blicken auch Tania und Tom Langmaack, Mutter und Sohn der Eigner-Familie vom Café Wien mit freudiger Erwartung entgegen. „Das wird sicher eine super Stimmung “, sind die beiden überzeugt. Rotary Präsident Carsten Wegst freut sich, dass auch in diesem Jahr „der Abend so gut wie ausverkauft ist. Es gibt nur noch knapp 20 Karten für Kurzentschlossene“. Die können sich noch über eine Mail und die Überweisung auf das entsprechende Konto bei Rotary zu dem Event anmelden.

Der Erlös des Abends wird von den Rotariern für ihre Unterstützung von sozialen und kulturellen Projekten eingesetzt. Jährlich spenden die Sylter Rotarier insgesamt einen hohen fünfstelligen Betrag an Vereine, Institutionen und Bedürftige.

Im vergangenen Jahr hatte Dietmar Priewe während des Sansibar-Essens die Idee, noch einige signierte Kochbücher versteigern zu lassen. Weil die Versteigerung nicht nur gut ankam, sondern noch weitere Spendengelder erbrachte, wird es auch beim diesjährigen Abend wieder eine geben. „Mit sehr tollen und originellen Angeboten. Denn die Köche und ihre Häuser werden etwas zu Auktion anbieten, was man nicht kaufen kann, aber sicher sehr gern hätte“, schmunzelt Carsten Wegst.

Das findet Götz Petersen „richtig gut“. Der Koch und Betreiber vom kultigen Imbiss Söl Kitchen, den man im Baumarkt im Gewerbegebiet findet, ist zum ersten Mal als Koch beim Rotary-Sansibar-Essen dabei. Was er vom Herd holt, soll nicht verraten werden. Doch wer die schmackhafte und bodenständige Küche von Götz Petersen kennt, weiß, dass man sich auf seinen Gang „echt freuen darf“.

Benjamin Zehetmeier, der für die beiden Restaurants „Tipken‘s“ und „Hoog“ im Severin*s die Verantwortung trägt, präsentiert sich und seine Kulinarik bereits zum zweiten Mal beim Rotary-Benefiz-Essen. Denn „ich glaube, dass es wieder ein sehr interessanter Abend in einer entspannten Atmosphäre wird“. Alle Köche verzichten an dem Abend auf ihr Honorar. Auch die Zutaten ihrer Gerichte - jeder Koch präsentiert mindesten einen Gang - werden von den Häusern gespendet, deren Köche teilnehmen.

Ulrich Person, kennt den Rotary-Sansibar-Event, weil er bereits vor ein paar Jahren schon einmal mitgekocht hat, aber der bekannte Küchenchef aus dem Restaurant Stadt Hamburg freut sich „sehr, dass ich mal wieder bei sein darf, denn die Stimmung unter den Kollegen und Gästen ist an diesem Abend schon eine besondere“.

„Ich bin sehr gespannt“, sagt Carsten Wegst, „was jeder der Köche, die ja alle Könner ihres Faches sind, in diesem Jahr servieren werden“. Der Rotary-Präsident empfiehlt zudem „sich gut für die Auktion zu wappnen, denn was da unter den Hammer kommt, ist der Hammer!“.



Anmeldung: Sek.RC Sylt-Westerland, Mail: j.raspe@syltrecht.de

Konto: Rotary Gemeindienst bei der Sylter Bank eG - IBAN DE 982179 18050000 0013 68 - BIC GENODEF1SYL