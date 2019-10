Schlafwagen sind die Lösung und Sylt soll ruhig verschwinden

Free Jazz und die Strafe Gottes. Ja, richtig! Natürlich, alles klar! Hatten wir total vergessen, haben wir seit Jahren nicht mehr auf’m Schirm gehabt. Doch jetzt hat uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wieder daran erinnert: Nachtzüge, Reisen im Schlafwagen, Nachtexpress - das ist die Lösung aller Probleme! Den Tag in der Nacht gewinnen.

Am Abend noch im Hotel Sacher in Wien fürstlich speisen oder im ‚Tandris’ in München, dann nur ein paar Schritte zum Bahnhof und am nächsten Morgen - mit der Liebsten quasi die Nacht durch Deutschland geschaukelt - Champagnerfrühstück auf Sylt - mit Meerblick.

Ist doch besser als sich von der Security am Airport in den Schritt greifen zu lassen, einen Streik des Kabinenpersonals zu erleben oder wegen Starkregens auf Fuhlsbüttel ausweichen müssen.

Das Problem bei der Alternative Nachtexpress ist: Hartmut Mehdorn, der Jahrhundert-Manager, hat unsere Schlafwagen damals alle schrotten lassen. Na gut, die waren auch schon ziemlich durchgewohnt. Aber jetzt hat die ÖBB das Monopol in Mitteleuropa und verdient sich dumm und dösig. 26 Linien bedienen sie, 1,4 Millionen Fahrgäste haben sie im vergangenen Jahr befördert.

Mein Vorschlag: Da jeder solvente Unternehmer das Netz der Bahn nutzen kann, sollte Sylt (Unternehmer, Bädergemeinschaft, SVG?) sich einen Schlafwagenzug bauen lassen, der dann pendelt: München - Sylt - Basel - Sylt - Wien - Sylt - Stuttgart - Sylt. Tag um Tag, Nacht für Nacht. Bezahlt wird der Luxuszug mit den eingesparten Flughafen-Sylt-Subventionen der Gemeinden.

Unser Airport Sylt wird dann dicht gemacht - da stellen wir tagsüber dann unsere vielen Schlagwagen-Züge ab. Fliegen wird sowieso total überschätzt.

Nachtrag: Ich hätte schon mal einen Namensvorschlag für den ersten Sylter Nachtzug: „Dreamliner Friesische Karibik“. Oder noch besser: „Bernstein-Express“. Oder „Sylter Südwind“. Gut, man könnte den Zug ja auch „The Flying Marschbahner“ nennen. Aber der würde dann ja nie pünktlich ankommen.

Da wäre mir vor Schreck doch bald mein iPad aus der Hand gefallen, als ich diese Woche im Abendmagazin des shz die Headline las, dass es im Jahre 2050 Sylt nicht mehr geben wird. Das jedenfalls menetekelt der Fachautor Uwe Jenisch. Ja, der Meeresspiegel wird doch so um 80 Zentimeter ansteigen und alles wird schlimmer als befürchtet. Die Sandvorspülungen wurden (werden) bereits 2025 wegen Zwecklosigkeit eingestellt. Daraufhin bleiben von Sylt nur drei Geesthuckel über. Ich wohne auf dem Mittleren. Also eigentlich alle supi.

Sonst noch was Erwähnenswertes? Ja, Hörnum wird von Sylt abgetrennt. Endlich.



Nachteil: Auch Holland säuft ab und die Holländer kommen zu uns - also nach Ostfriesland und ersuchen Asyl. Das ist aber kein Problem, denn die bringen ja alle ihre Wohnwagen mit. Zum Schluss prognostiziert der Autor, dass wegen der hohen Wasserstände auch die Elbphilharmonie einsturzgefährdet sein wird.

Ich will da jetzt mal ganz offen sein: Ich war da mal - im Juni und habe ein Konzert der NDR-Bigband besucht. Die haben da Free-Jazz gespielt. Das war nicht lustig! Ich hatte mir schon an dem Abend gewünscht, dass die Bude einstürzen möge. Dann sind wir jetzt ja auf einem guten Weg.