Strandgut : Schild-Bürger

Der Traum vom SY-Kennzeichen wird wahr

von Ralf Henningsen

28. April 2018, 13:14 Uhr

Liebe Sylt-Fans, Ihr müsst jetzt ganz stark sein: Es gibt ein neues Statussymbol, mit dem Ihr Eure treue Verbundenheit zur Premiuminsel beweisen könnt. Aber so einfach kommt man da nicht ran.

Es gibt jetzt das Kfz-Kennzeichen SY, das in Kombination mit den Buchstaben LT natürlich der Hingucker wäre – am Autozug, auf der Whiskymeile, vor Gosch und an der Sansibar. Eigentlich überall, wo man Eleganz und Charisma unserer Insel zu schätzen weiß. Das Nummernschild SY-LT1, es kann Realität werden. Welchen Bentley, Bugatti oder Lambo es wohl eines Tages adeln wird?

Die Sache hat jedoch einen Haken: Das SY steht nicht etwa für Sylt, sondern für Syke. Ein Nest mit 24 000 Einwohnern irgendwo bei Bremen. Wer das verlockende Kürzel auf dem Kennzeichen möchte, muss seinen Wohnsitz in den Landkreis Diepholz verlegen, in die Einöde Niedersachsens. Das dürfte für die meisten eine zu hohe Hürde sein. Wenn Geld keine Rolle spielt, könnte man dort natürlich eine Firma gründen und seinen Firmenwagen anmelden. Mehr Tipps geben wir an dieser Stelle aber nicht. Soll ja nicht jeder in den erlauchten Kreis der SY-LT-Fahrer kommen.

Aber in Syke schlafen sie natürlich auch nicht, die Liebhaber elitärer Autokennzeichen. In der einen Woche, in der sich die Autobesitzer nun zwischen DH und SY entscheiden können, wurden 51 Autos mit der Kombination SY-KE angemeldet. Ganze 26 haben sich SY-LT ausgesucht!

Es ist also nur eine Frage von Stunden, bis der erste Wagen mit SY-LTer Kennzeichen vom Autozug rollt. Und wenn es soweit ist: Bleiben Sie ruhig, bewahren Sie Contenance. SY-LT1 wurde noch nicht vergeben, der Landkreis hat die Zahlen 1 bis 100 noch gesperrt. Und mit NF sind wir doch ganz gut bedient. Man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.