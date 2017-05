Schalker Altstars gastieren auf der Insel

vergrößern 1 von 3 Foto: s04 1 von 3





Blau und Weiß – das steht am nächsten Wochenende (hoffentlich) nicht nur für einen sonnigen Himmel mit Schäfchenwolken, sondern auch für die Vereinsfarben von Schalke 04: Nach mehreren Gastspielen in den Vorjahren ist die Traditionsmannschaft des Bundesligisten vom 1. bis zum 4. Juni erneut reif für die Insel. Und natürlich haben Sylter und Sylt-Urlauber dann mehrere Male Gelegenheit, Fußball-Legenden wie Olaf Thon, Gerald Asamoah, Bjarne Goldbaek, Klaus Fichtel, Matthias Herget, Martin Max sowie Volker und Rüdiger Abramczik ganz nahe zu sein. Auch Peter Peters, Vorstandsmitglied von Schalke 04, wird diesmal auf Sylt mit von der Partie sein.

„Wir freuen uns, wieder auf der Insel zu sein. Hier haben sich die Mannschaft und die Begleiter immer sehr wohl gefühlt und eine große Gastfreundschaft erfahren“, unterstreichen Olaf Thon und Wolfgang Hübener vom Organisationsteam. Veranstalter Peter Kötting: „Diesmal ist ein noch umfangreicheres Programm geplant, damit möglichst viele Zaungäste die Gelegenheit haben, die Altstars live zu erleben.“

Dies beginnt am Freitag, 2. Juni, wenn die Schalker ab 20 Uhr im „Hafendeck“ von Jürgen Gosch am Lister Hafen anzutreffen sind. Am Sonnabend, 3. Juni, wird es in der Westerländer Musikmuschel ab 12 Uhr eine von RSH-Moderator Carsten Köthe und „Sylter Rundschau“- Chefredakteur Michael Stitz moderierte Talkrunde geben, an der neben einer Schalker Abordnung auch Bürgermeister Nikolas Häckel teilnimmt. Dieser darf sich im Anschluss auf einen Scheck der Stiftung „Schalke hilft“ freuen, dessen Summe bedürftigen Sylter Familien zugute kommen wird.

Ab 14 Uhr ist am Sonnabend dann Einlass ins Westerländer Sylt-Stadion, wobei alle Sylter bei Vorlage des Personalausweises freien Eintritt haben. Nach einem Vorspiel der Jugendmannschaften des Team Sylt ist um 15.30 Uhr Anpfiff für die Partie zwischen den Gästen aus Gelsenkirchen und einer Auswahl des Teams Sylt. Abends ab 19.30 Uhr steht im Wenningstedter Kursaal dann eine von Carsten Köthe moderierte Talkrunde mit den Altstars auf dem Programm, bevor die Schalker Knappen und das Publikum am Bildschirm gemeinsam das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin verfolgen; der Eintritt ist auch hier frei.