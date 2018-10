Saxophon-Konzert : „Saxesse“ mit Sistergold im Kursaal³

Die Leidenschaft zum Saxophon bringen vier Musikerinnen am Donnerstag auf die Bühne.

von shz.de

03. Oktober 2018, 14:48 Uhr

Inken Röhrs (Sopransaxophon), Elisabeth Flämig (Altsaxophon), Sigrun Krüger (Tenorsaxophon) und Kerstin Röhn (Baritonsaxophon) begeistern seit 2009 als „Sistergold“ (Foto) ihr Publikum auf Konzerten voller Virtuosität und Charme. Die Leidenschaft zum Instrument, langjährige Erfahrung auf Konzert- und Theaterbühnen sowie eine große Portion Humor verbindet die vier studierten Musikerinnen. In ihrem zweiten Bühnenprogramm „Saxesse“ lädt Sistergold am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr im Kursaal³ zu einem amüsanten Ritt durch die Musikstile ein: Tango, Samba, Swing, Klassik, Popmusik und Eigenkompositionen vermischen sich zu einem Ganzen, das sich in einer einfachen Gleichung zusammenfassen lässt: Akkuratesse x Spaß hoch 4 = Saxesse Raffinesse. Karten gibt es für 25 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet und an der Abendkasse.