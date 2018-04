Sylt : Saubere Luft in der Innenstadt: Lastenräder statt Dieselbrummer

Piratenpartei und Grüne wollen mit alternativem Lieferverkehr die Fußgängerzone von den Lastwagen befreien.

von Ralf Henningsen

21. April 2018, 14:21 Uhr

Westerland | Zweimal täglich tuckert eine Lastwagenkarawane von Kurierdiensten, Bierkutschern und Lebensmittelhändlern durch die Fußgängerzone. Gerade zur Hochsaison ist der Lieferverkehr vielen ein Dorn im Auge, die Dieselbrummer passen einfach nicht zum makellos sauberen Image eines Luftkurortes. Wie es anders gehen könnte, zeigt ein Vorschlag der Grünen und der Piratenpartei – mit „Microdepots“ und Lastenrädern.

Künftig sollten Lieferungen für die Friedrichstraße und die Strandstraße zunächst in einem Zwischenlager gesammelt werden – Logistikfachleute sprechen von einem „Microdepot“. Von dort bringen Kurierfahrer auf Lastenrädern die Pakete weiter zu den Adressaten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Fußgänger und Lastwagen kämen sich nicht mehr in die Quere, die Fußgängerzone würde von Lärm und Qualm verschont.

Außerdem müssten sich die Fahrer der Lastenräder nicht an vorgeschriebene Lieferzeiten halten. Bislang dürfen Lastwagen und Sprinter täglich von 7 bis 10 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr die Geschäfte in der Friedrich- und Strandstraße anfahren. Als Bürgermeister Nikolas Häckel die Lieferzeit am Vormittag bis 11 Uhr verlängern und im Gegenzug die Nachmittagsbelieferung verbieten wollte, liefen Sylter Geschäftsleute Sturm – vor allem Hotels und Restaurants seien auf frische Ware am Nachmittag angewiesen.

Am 30. April steht das Thema auf der Tagesordnung des Umweltausschusses der Gemeinde Sylt. Piratenpartei und Grüne haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der die Einrichtung eines Microdepos mit Abstell- und Lademöglichkeiten für E-Lastenfahrräder vorsieht. Als Standorte kämen die Parkplätze an der Andreas-Nielsen-Straße und am Johan-Möller-Platz in Betracht.

Initiator Christian Thiessen (Piraten) stellt sich ein kleines Flachdachgebäude vor, das auf der einen Seite von den Lieferwagen angefahren werden kann. Die Waren würden in Fächer sortiert und auf der anderen Seite von den Fahrern der Lastenfahrräder wieder entnommen und zu den Adressaten gebracht. Das Grundstück könnte die Gemeinde zur Verfügung stellen, der Bau durch Verpachtung refinanziert werden. Die Verwaltung wird beauftragt, in Gesprächen mit Anwohnern und Lieferanten die mögliche Gestaltung zu erarbeiten und eine Kostenkalkulation vorzulegen. Für die Lastenfahrräder müsste eine Sondergenehmigung für Anlieferungen zu jeder Tageszeit erteilt werden. An den aktuellen Lieferzeiten will Thiessen nichts ändern: „Wir sollten erstmal das Angebot schaffen und beweisen, dass der Lieferverkehr funktioniert.“

Während die Gemeinde für die Infrastruktur sorgt, könnten Geschäftsleute gemeinsam die Beschäftigung der Kurierfahrer und die Anschaffung der Räder übernehmen. Das Bundesumweltministerium fördere Elektro-Lastenfahrräder mit bis zu 2500 Euro, so Thiessen. „Vielleicht entwickelt sich das so gut, dass irgendwann gar kein Lieferwagen mehr in die Fußgängerzone fährt.“

Große Chancen für die Westerländer Innenstadt sieht auch Michael Meyer, dessen Firma City-Wow Städte beim Thema Logistik berät. Meyer gehört zu den Eigentümern des neuen Strandrestaurants „Kaamps-7“. „Die gute Luft ist das wertvollste, das Westerland hat. Das sollte man nicht durch Lieferverkehr gefährden.“