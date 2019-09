Sandra Morchner ist Europameisterin

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 17:06 Uhr

Sylt/Venedig/Jesolo | Fünf deutsche W45-Rekorde hat sie bereits, viermal war sie in diesem Jahr Deutsche W45-Meisterin. Nun gab es für Sandra Morchner vom Laufteam Kassel die Krönung ihrer Karriere: Mit zwei Titeln und einer Silbermedaille kehrte die 48-Jährige von den Senioren-Europameisterschaften in Venedig/Jesolo zurück. Im Halbmarathon holte sie sich den Gesamtsieg bei den Frauen und in der W45, mit dem deutschen W40-Team den zweiten Platz. In der Netto-Zeit 1:16:59 war Sandra Morchner zwar erstmals unter 1:17, gültig für die Wertung ist aber die Brutto-Zeit. In 1:17:13 blieb die Sylterin dabei nur zwei Sekunden über ihrem Deutschen Rekord, den sie im letzten Jahr beim EAM Kassel Marathon gelaufen war.

In Venedig hatte Morchner mit äußerst widrigen Bedingungen zu kämpfen. „Das war ehrlich gesagt die chaotischste Veranstaltung, bei der ich je gelaufen bin“, berichtet sie. Die Strecke wurde einen Tag vorher noch umgelegt und war dann 150 Meter zu lang, die Startzeit plötzlich um fünf Minuten vorgezogen. Viele hatten ihre Positionen noch nicht eingenommen, auch Sandra Morchner stand kurz vor dem Startschuss noch bei ihrem Lebengefährten Dirk, welcher eine Woche zuvor an der WM in Nizza 70.3 teilgenommen hatte. Zwar gab es alle fünf km zu trinken, aber der Wasservorrat war sehr überschaubar. „Es gab wenigstens Schwämme, das war bei 26 Grad auch gut, denn die Strecke war nahezu ohne Schatten“, so die Laufteam-Athletin.

Durch das Chaos am Start musste sie sich erst durch das Läuferfeld vor ihr durchkämpfen: „Erst nach zwei Kilometern konnte ich mich freilaufen.“

Dann stieß sie auf Teamkamerad Sebastian Harz. Auf den letzten zwei Kilometern forcierten die beiden ihr Tempo. Die dicht hinter Morchner laufende Spanierin Dolor Parilla Chiclana konnte nicht mithalten – Morchner gewann somit die Gesamtwertung der Frauen und den EM W45 Titel.

Gemeinsam mit Birgit Prange und Sonja Deiss reichte das auch noch für die Vize-Europameisterschaft im W40-Team. „Europameisterin zu sein, drei Medaillen zu gewinnen, da oben zu stehen und die deutsche Nationalhymne zu hören, das ist schon ergreifend“, sagt Sanda Morchner.