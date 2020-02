Sand im Getriebe der Rathaus-EDV

Statt ursprünglich kalkulierter 2,5 Millionen Euro kostet die Sanierung der Computersysteme nun rund 332 000 Euro

27. Februar 2020, 19:02 Uhr

Westerland | In der gemeindeeigenen EDV knirscht es. Das ist nichts Neues: Schon im August vergangenen Jahres berichtete Bürgermeister Nikolas Häckel dem Hauptausschuss der Gemeinde Sylt von sanierungsbedürftigen Server- und Verteilerräumen im Rathaus und dem provisorischen Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen StOV-Gelände am Bahnweg.

„In der Zwischenzeit kam es, wie bereits befürchtet, zu einigen technischen Ausfällen, die dazu führten, dass unter anderem der Bürgerservice im September 2019 mehrere Tage nicht betriebsfähig war“, war einer Vorlage zur jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag zu entnehmen. Auch in den Folgemonaten soll es zu vermehrten Ausfällen von Elektro- und Netzwerkanschlüssen im Amt für Finanzen und Controlling sowie im Amt für Ordnung und Soziales gekommen sein.

„Ganz aktuell kam es zu einer Störung der Klimaanlage im Serverraum des Rathauses“, berichtete Heike Ghiladi vom Amt für Inneres und Bildung den Ausschussmitgliedern. Ein Fachtechniker habe festgestellt, dass der Schaden nicht ohne Austausch der gesamten Anlage zu beheben sei: „Aktuell läuft ein Notbetrieb mit zwei geliehenen Kühlgeräten.“ Nur so könne der Server derzeit am Leben erhalten werden.

„Die IT ist heutzutage unser Dreh- und Angelpunkt“, mahnte Bürgermeister Nikolas Häckel zur Eile. „Sie erleichtert uns die Arbeit, wenn sie funktioniert – aber wenn nicht, müssen wir die Hände in den Schoß legen.“

Aber die Gemeindeverwaltung kam auch mit guten Nachrichten: Noch vor einem halben Jahr war von Sanierungskosten um die 2,5 Millionen Euro die Rede – darin enthalten auch die technische Sanierung des eigentlich zum Abriss bestimmten StOV-Gebäudes, in dem bis heute ein Großteil der Verwaltung untergebracht ist, sowie eine neue Datenleitung zwischen Rathaus und Bahnweg. Am 19. Februar hatte der Baubegleitende Ausschuss nun entschieden, das vom Kommunalen Liegenschaftsmanagement (KLM) vorgestellte Konzept zur Verwaltungszentralisierung am Standort des Rathauses umzusetzen. Nun, da die Zentralisierung der Verwaltung feststeht, schrumpfen die Kosten für die Sanierung der EDV auf rund 332 000 Euro.

Eine deutliche Kostenersparnis, die Gerd Nielsen (SPD) nicht recht verstehen wollte: „Was wäre gewesen, hätten wir die Millionen damals freigegeben – wären die jetzt weg gewesen?“ Bei Kosten in dieser Höhe bat Nielsen um mehr Sorgfalt bei der Kalkulation – ein Vorwurf, den Heike Ghiladi nicht auf sich sitzen lassen wollte: „Im September stand die Frage noch offen, ob die Verwaltung zentralisiert wird, oder nicht.“ Die Verwaltung müsse aber auch dann langfristig funktionsfähig bleiben, wenn die Entscheidungen der Politik sich verzögern. „Jetzt wissen wir, dass die Zentralisierung kommt – dann genügen am Bahnweg provisorische Maßnahmen, um den Betrieb dort bis zum Umzug aufrecht zu erhalten.“

Anders der Serverraum des Rathauses: Dieser soll für eine langfristige Nutzung auch nach der Verwaltungszusammenlegung saniert werden. In einer Eilentscheidung durch den Bürgermeister wurde bereits eine neue Klimaanlage im Wert von 9000 Euro bestellt. Diese und auch die restlichen 323 000 Euro wurden vom Hauptausschuss einstimmig genehmigt. Mario Pennino (SWG) wäre eine funktionsfähige Verwaltungs-EDV auch zweieinhalb Millionen Euro wert gewesen: „Die aktuellen Zustände um den Serverraum sind unzumutbar – wir müssen einen Blackout um jeden Preis vermeiden. Besonders im Hinblick auf eine moderne und digitale Verwaltung werden die jetzt vorgestellten Kosten das Minimum sein.“