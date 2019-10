Salzteigfiguren herstellen

Avatar_shz von Anja Werner

23. Oktober 2019, 14:04 Uhr

Sylt | In der Adventszeit leuchtet in den Sylter Stuben wieder der traditionelle Jöölboom: Der Brauchtumsausschuss der Sölring Foriining lädt alle Interessierte am Freitag, 25. Oktober oder Sonnabend, 26.Oktober, um 17 Uhr in der Boy-Lornsen Schule, Tinnum ein, gemeinsam in netter Runde an der Herstellung der Figurensätze für die Sölring Foriining mitzuwirken. Die Figuren verbleiben bei der Sölring Foriining.

Die Teilnahme ist kostenfrei.



Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 0171/1952997 (Bärbel Ruff, Vorsitzende Brauchtumsausschuss).