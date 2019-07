Saisonhöhepunkt der Windsurfer

Bis zum Sonntag findet vor dem Brandenburger Strand die Deutsche Meisterschaft statt – mehr als 100.000 Besucher erwartet

von Anja Werner

23. Juli 2019, 12:42 Uhr

Westerland | Gestern ist beim Multivan Surf Cup auf Sylt die Deutsche Meisterschaft im Windsurfen gestartet. Das Eventgelände wurde um 13 Uhr geöffnet. Die besten deutschen Windsurfer haben sich für diesen Saisonhöhepunkt angemeldet und werden um die Titel in den Disziplinen Racing, Slalom, Wave und Freestyle sowie den Overall-MeisterTitel kämpfen.

Als Favoriten gehen neben dem Overall- und Slalom-Titelverteidiger Vincent Langer aus Kiel auch der amtierende deutsche Racing-Meister Nico Prien, der Ranglisten-Führende Gunnar Asmussen und der aktuell konstanteste Spitzenfahrer Dennis Müller in die Titelkämpfe.

„Die Fahrer und Zehntausende von Windsurf-Fans fiebern den Titelkämpfen auf Sylt entgegen“, sagt Matthias Regber, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur Choppy Water. „Nach den ersten Regatten dieser Saison haben sich die Favoriten herauskristallisiert und wir hoffen auf spektakuläre Wettbewerbe.“

Drei Tourstopps hat die Elite des Multivan Windsurf Cups in dieser Saison bisher absolviert: Sie war schon beim Summer Opening Anfang Juni auf Sylt, dann in Sankt Peter-Ording und im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom. Die Favoriten für den deutschen Titelkampf zeichnen sich bereits ab. Allerdings läge das Spitzenfeld extrem eng zusammen, sodass eine Prognose nur schwer möglich sei, so Regber.

Bis einschließlich Sonntag, den 28. Juli, werden die Titelkämpfe der Windsurf-Elite auf der Nordsee vor Westerland dauern. Die Wetterprognosen versprechen einerseits viel Sonne, andererseits sehr unterschiedliche Windbedingungen – damit sollte einer erfolgreichen Deutschen Meisterschaft im Windsurfen nichts im Wege stehen, hoffen die Veranstalter. Insgesamt werden über 100. 000 Besucher bei dem wichtigsten deutschen Windsurf-Event am Brandenburger Strand erwartet.

Der Multivan Surf Cup Sylt bietet sowohl auf dem Wasser, als auch an Land ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie. Eine große „Eventvillage“ entlang der Westerländer Promenade lockt mit einem umfangreichen Catering- und Shoppingangebot sowie mit vielen abendlichen Chillout-Veranstaltungen und der Musik angesagter DJs.