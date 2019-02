Sylter Shanty-Chor : Sänger sammeln über 9000 Euro für guten Zweck

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr und Ehrungen bei der Hauptversammlung des Sylter Shanty-Chors.

von shz.de

06. Februar 2019, 16:30 Uhr

Auch in diesem Jahr absolvierten die Sänger des Sylter Shanty-Chores viele Auftritte. Ob in Rantum oder Wenningstedt, die Konzerte wurden immer gut besucht. Auch die Konzerte an der Kurmuschel sind sehr beliebt bei allen Gästen und Einheimischen, hieß es im Rückblick des Vorsitzenden Uwe Witt während der Hauptversammlung, an der 35 aktive und vier passive Mitglieder teilnahmen.

In der Weihnachtszeit fanden viele Auftritte statt, zum ersten Mal auch in der katholischen Kirche. Alle Weihnachtskonzerte des Shanty-Chors sind Benefizkonzerte. Im vergangenen Jahr wurden bei allen Konzerten Spenden für die Hamburger Seemannsmission Duckdalben gesammelt. Es kam die stolze Summe von 9212,57 Euro zusammen.

In diesem Jahr standen zwei Wahlen an. Der stellvertretende Vorsitzende Detlef Görke wurde in Abwesenheit wieder gewählt. Auch Schatzmeister Bernd Wegert, der sein Amt im nächsten Jahr 20 Jahre ausgeführt hat, wurde wiedergewählt.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden vom Vorsitzenden und vom Chorleiter Horst Henningsen durchgeführt. Bereits seit 35 Jahren gehören die beiden Mundharmonika-Spieler Uwe Witt und Bernard Koniecny dem Shanty-Chor an. Seit 25 Jahren sind Emil Quaas und Kurt Matthiesen dabei. Kurt Matthiesen, der sich aus gesundheitlichen Gründen mit einem Lied verabschiedete, übergab eine Spende von 500 Euro für den Kindergarten Hörnum. Auf eine bereits 20-jährige Mitgliedschaft blickt Bernd Weggert zurück. Seit 15 Jahren gehören Wolfgang Jeschke und Dirk Udo Rathmann dem Chor an.

Eine lebhafte Debatte entspann sich über die gestellten Anträge. Der Chorleiter Horst Henningsen lobte den Chor, übte aber auch sachliche Kritik und wurde mit dem Spiel „Horst ärgere Dich nicht“ beschenkt. Uwe Käsler erhielt den Pokal „Shanty des Jahres“. Zum Schluss verteilte Horst Henningsen die Chronik 2018, die er selber verfasst hat, an alle Mitglieder.