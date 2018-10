Literaturkonzert auf Sylt : Sabine Kaack & Boogielicious im Kursaal³

Die Schauspielerin zeigt am Donnerstag ihr erstes abendfüllendes Programm in Wenningstedt.

von shz.de

23. Oktober 2018, 17:31 Uhr

Mit ihrem Literaturkonzert bringt Schauspielerin Sabine Kaack (Foto) ihr erstes abendfüllendes Programm am Donnerstag, 25. Oktober, um 20.15 Uhr auf die Bühne. Sie präsentiert die Poesie und Lyrik großer Dichter – sie liest, rezitiert, spielt und singt. Musikalisch begleitet wird sie dabei von den Musikern des Blues-, Boogie-Woogie und Jazz-Duos „Boogielicious“.

Das Literaturkonzert im Kursaal³ vereint die persönlichen Lieblingsstücke der Schauspielerin und ist Sabine Kaack pur: energiegeladen, eigenwillig, überraschend, erotisch! Sie beherrscht die Kunst der Sprechakrobatik und versieht den Abend dabei immer wieder mit ihrer Natürlichkeit und Spontanität.

Die intensiven Texte werden von Eeco Rijken Rapp am Klavier und David Herzel (Schlagzeug) in ein musikalisches Kunstwerk gegossen. Mit viel Feingefühl entlockt Herzel seinen Schlagwerkzeugen die jeweils passende Geräuschkulisse, dazu jazzt, swingt und bluest Pianist Rapp. Auch ein paar liebgewonnene Chansons, zum Beispiel von Brel oder Alexandra, finden Platz in diesem poetisch-deftigen Liebesfeuer.

Sabine Kaack taucht tief in die verschiedenen Ebenen der ausgewählten Gedichte und Erzählungen ein und erweckt die Texte mit ihrer samtig-weichen Stimme zum Leben. Sie verknüpft die geistreiche Eleganz Goethes mit der knisternden Erotik Villons, streift humorvoll verspielt die Werke von Novalis, begegnet einem charmant diabolischen Baudelaire, um schließlich der reichen Symbolik in den Gedichten von Rilke und Hesse, aber auch Koschka, Marie von Puttkammer oder Werke der Frauenrechtlerin Clara Müller-Jahnke auf den Grund zu gehen.

Eintrittskarten gibt es für 25 Euro bei allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet sowie an der Abendkasse.