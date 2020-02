„Sabine“, du Luder...

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 16:44 Uhr

Hui, das war aber knapp: Trotzdem, jetzt wird bei der Deutschen Umwelthilfe, beim BUND oder dem NABU eine große Arbeitslosigkeit eintreten: Erst die ärgerliche Nachricht, dass die Stickoxid-Belastung in vielen Städten stark gesunken ist. Also kein Grund mehr für Fahrverbote. Und dann peitscht Andy Scheuer ein Gesetz durch den Bundesrat, das Großprojekte beschleunigen soll – ohne wenn und aber!

Schluss ist nun mit dem lustigen Klagen durch alle Instanzen, um zum Beispiel den zweigleisigen Ausbau auf Sylt noch zu verhindern, weil man angeblich eine Breitfüßige Schleichnatter entdeckt habe oder was man sich noch für Tollheiten hätte einfallen lassen.

Die Grünen versuchten zwar, das Gesetz im Vermittlungsausschuss zu verwässern, hofften aber doch heimlich, dass sie damit scheitern. Was gestern dann auch geschah.

Verflucht noch mal – Politik ist aber auch schwer. Da hat man fast schon die CDU überholt, rüttelt quasi am Zaun des Kanzleramtes und dann kommt die grüne Jugend, will die Bundeswehr aus der Kieler Woche herauskatapultieren, Cannabis freigeben und die Vollverschleierung zur Pflicht machen. Oder so ähnlich. Also, zehn Prozent der Stimmen kostet das bestimmt.

Gut finde ich allerdings, dass die jungen Grünen die Forderung stellen, das Rauchen an den Stränden zu verbieten. Wegen Nikotin und Arsen und vieler anderer Gifte. Bin ich voll dafür. Obwohl, jetzt wo „Sabine“ uns unsere Strände genommen hat, ist das eigentlich auch irgendwie schnurz...

Nachtrag: Der Orkan hat auch das Transatlantische Kabel in List freigelegt. Wenn man da die Hand drauflegt, spürt man ein leichtes Summen. Das sind all unsere E-Mails und WhatsApps, die zur Spionagebehörde NSA sausen, wo sie dann auf antiamerikanische Inhalte gecheckt werden. Ein blöder Trump-Witz und Sie werden bei der nächsten Einreise in Miami am Check-In aussortiert und in einen fensterlosen Nebenraum geführt...

Ach ja, den steifen Wind von „Sabine“ am vergangenen Wochenende haben die Holländer für ihre Meisterschaften im „Gegenwind-Radfahren“ genutzt. 300 Teilnehmer trafen sich auf dem Oosterschelde-Damm. Voraussetzung neben einer Masochismus-Grundbegabung: Ein olles Hollandrad mit Rücktritt und ohne Gangschaltung.

Alle die schon einmal ein Hollandrad zur Sperrmüll-Sammelstelle geschoben haben, ahnen, was einem dieser Wettbewerb abverlangt: Man sitzt aufrecht auf dem Schwermetall-Ungetüm und 11 Windstärken versuchen, Dich rückwärts nach Groningen zu schieben.

Ich habe mal eine Radtour durch die Niederlande gemacht. Bei solch einer Windlage riss mir der Bowdenzug der knarzigen Gangschaltung. Folge: Der 5. Gang sprang ein und blieb mir von jetzt auf nun ein treuer, unveränderlicher Freund. Die Flüche, die ich ausstieß, bis ich drei Tage später eine Fahrradwerkstatt fand, hätten für mehrere Exkommunikationen und eine Hauptverhandlung vor dem Ethikrat gereicht.

Auch aus diesem Grunde möge dem Erfinder des E-Bikes ein Platz im Himmel sicher sein.