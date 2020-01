Sylter Polizei-Bilanz 2019: Ein großer Rauschgiftfund und viele kleine Einsätze

Westerland | Nicht schwere Verbrechen beschäftigten die Sylter Polizei im vergangenen Jahr – es war vor allem der Umzug in das Containerdorf neben dem Telekom-Turm in Westerland. Doch zulasten der Einsatzbereitschaft ging der Umzug nicht, versichern Dienststellenleiter Dieter Johannsen und Kripochef Christian Wiege. „Wir waren jederzeit rund um die Uhr handlungsfähig.“

Nach jetziger Planung soll die Sanierung der Polizeistation am Kirchenweg im Oktober 2022 abgeschlossen sein. Die Beamten sind zwar schon im letzten Juni ausgezogen, doch noch sind die Handwerker nicht angerückt. Ob die Sylter Polizei wirklich in gut zweieinhalb Jahren wieder in ihr altes Revier zurückziehen kann? „Wir hoffen es“, sagt Dieter Johannsen. Die Interimsunterkunft in den 56 Containern zwischen Stephanstraße und Bahnweg sei aber eine gute Basis für die Sylter Polizeiarbeit, „wir haben nach wie vor einen zentralen Standort“.

Im Hinblick auf die Einsätze war 2019 für die Sylter Polizei „ein normales, ruhiges Jahr“, bilanziert Johannsen. Die Zahl der Einsätze zwischen 1. Dezember 2018 und 30. November 2019 sei zwar um 15 Prozent auf 4324 gestiegen, aber auffällige Steigerungen in einzelnen Bereichen gäbe es nicht. Einzige Ausnahme: Die Zahl der Radfahrer, die in der Fußgängerzone für ihr Fehlverhalten eine gebührenpflichtige Verwarnung kassierten, liegt mit 320 auf einem hohen Stand. Die Zahl der Verkehrsunfälle und Fahrerfluchten – auf Sylt sind Parkrempler ein häufiges Delikt zur Hochsaison – lag 2019 auf Vorjahresniveau. Im vergangenen Jahr begleiteten die Sylter Polizisten 68 Veranstaltungen vom Biikebrennen bis zum Openair-Konzert, fünf weniger als 2018.

Dabei lobt Dieter Johannsen die gute Zusammenarbeit und enge Vernetzung mit Behörden, Rotem Kreuz und Feuerwehren auf Sylt. „Die Blaulicht-Familie hält hier zusammen – das ist etwas Besonderes auf der Insel.“

Derzeit gehören zum Sylter Revier 42 Mitarbeiter. Nebenan im Telekomgebäude sind weitere acht Mitarbeiter der Kriminalpolizei untergebracht. Verstärkung bekommt die Sylter Polizei zum 3. Februar, wenn wieder 15 junge Absolventen der Polizeischule Eutin zum Bäderdienst anrücken. Bis Ende September bleiben die Polizeiobermeister auf der Insel.

Bei der Kriminalpolizei sei die Einsatzbelastung von 2403 auf 2120 Vorgänge leicht zurückgegangen, blickt Kripo-Chef Christian Wiege zurück. Die Zahl der Täterhinweise sei aber von 315 auf 421 gestiegen.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle, die 2018 in die Höhe geschnellt war, habe sich wieder auf dem Niveau von 2017 eingependelt. „Wir haben ein Auge auf hochwertige Fahrräder“, sagt Christian Wiege, auffällige Modelle würden verstärkt kontrolliert. Das habe vermutlich organisierte Tätergruppen von der Insel vertrieben.

Einen gewichtigen Drogenfund registrierte die Sylter Kriminalpolizei im September. In einer Westerländer Privatwohnung wurden 717 Gramm Cannabis und 50 Gramm Heroin sichergestellt. Osteuropäische Staatsangehörige seien als Händler ermittelt worden, gegen sie läuft derzeit Strafverfahren am Landgericht. Ein Drogenfund von 240 Gramm Kokain 2018 in Morsum stehe auch in diesem Zusammenhang.

Drei Brände beschäftigten die Kripo im vergangenen Jahr: Am 5. Januar brannte das Lokal „Inselliebe“ in Hörnum; die Brandursache blieb unklar. Am 27. Januar brannte es in der Bootshalle in Munkmarsch – hier wurde eine technische Ursache ermittelt. Beim Brand in einem Weinlager in Westerland am 28. Juli ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Einbrüche seien auf Sylt kein großes Thema, sagt Kripochef Christian Wiege. Nach dem Blitzeinbruch in die Hermès-Boutique in Kampen am 14. September 2018, als vermutlich drei Täter in anderthalb Minuten Schmuck und Handtaschen im Wert von einer halben Million Euro erbeuteten, habe es keinen großen Einbruch mehr gegeben. Professionelle Einbrecherbanden kämen nicht nach Sylt, da lägen die Fallzahlen auf dem Festland deutlich höher.

Eine leichte Steigerung verzeichneten die Sylter Polizisten bei der Zahl der Gewahrsamnahmen. 85 Personen lernten die drei Containerzellen von innen kennen, meist wegen starker Trunkenheit, und verbrachten die Nacht hinter Schloss und Riegel.

Ein eigenes Kapitel sind Probleme mit der „Trinkerszene“ zwischen Westerländer Bahnhof und ZOB, die von manchen Passanten nicht nur als störend empfunden wird, sondern häufig auch polizeilich auffällig wird. Zu den Delikten gehören Pöbeleien gegen Bahnmitarbeiter und Reisende, Verstöße gegen Hausverbote auf dem Bahnhofsgelände und kleine Schlägereien. Ein Raubüberfall am 15. Dezember, bei dem ein 23-jähriger polizeibekannter Insulaner in der Wilhelmstraße einen 44-jährigen Sylter ausgeraubt hat, sei auch dieser „Randständigenszene“ zuzuordnen. Der Mann wurde festgenommen und kurze Zeit in Flensburg inhaftiert, ist aber wieder auf freiem Fuß.

Gemeinsam mit der Bundespolizei und der DB-Sicherheit werde der Bereich rund um den Bahnhof regelmäßig „bestreift“ – eine Maßnahme, die nach Einschätzung Wieges Früchte getragen hat: „Es ist ruhiger geworden.“