Ruhiges Jahr für die Feuerwehr

Die Keitumer Feuerwehr rückte 2019 zu 16 Einsätzen aus /„Arenafest“ findet 2020 wieder statt

14. Februar 2020, 15:14 Uhr

KEITUM | „Das vergangene Jahr war für unsere Wehr ein vergleichsweise ruhiges“, bilanzierte Jörn Howold im Rahmen der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Keitum erfreut. Insgesamt waren im Vorjahr dabei 16 Einsätze zu absolvieren.

Die dringlichste Alarmierung ließ die Blauröcke zum Munkmarscher Hafen ausrücken, wo gemeinsam mit anderen Wehren der Großbrand der Bootshalle bekämpft wurde. Daneben galt es 2019 unter anderem, vier Kleinbrände zu löschen und zwei mal Personen aus Notlagen zu befreien.

Neben diversen Lehrgängen und Übungen – unter anderem gemeinsame Trainingseinheiten mit der Tinnumer Nachbarwehr auf dem Marine-Golfplatz sowie beim Schlagen von Reetdachschneisen an einem Abbruchhaus – standen diverse weitere Termine auf dem Programm, angefangen von einer technischen Einweisung am autonomen E-Bus in Keitum über die „Sylter Rettungstage“ bis hin zu einem Ausflug der Wehr nach Hamburg.

Aus dem Haushalt der Gemeinde konnte im Vorjahr unter anderem eine Stiefelwaschanlage angeschafft werden, und dank des Fördervereins der Feuerwehr freute sich diese unter anderem über einen Defibrillator, der am Gerätehaus installiert wurde, eine neue Übungspuppe sowie mehrere Akku-Geräte.

Während Gritje Stöver und Jakob Hansen jetzt ihr Probejahr in der Keitumer Wehr absolvieren, wurden Bendix Bussius und Fin-Erik Christensen fest aufgenommen und von Jörn Howold zu Feuerwehrmännern befördert. Über neue Dienstgrade durften sich auch die frisch gebackenen Oberfeuerwehrmänner Bo Rasmus Buchholz und Thorsten Reckermann freuen, Hauptfeuerwehrmann mit zwei Sternen ist jetzt Nasser Ostad, und den Rang eines Oberlöschmeisters hat nun Malte Mungard inne.

Mit einem Tusch des Feuerwehr-Musikzugs bedacht wurden drei Blauröcke für Dienstzeit-Jubiläen: Zehn Jahre dabei ist Matthias Andersen, 20 Jahre Owe Christensen und gar stolze 60 Jahre verbucht Heinz Tesch.

Während Harro Buchholz für seine langjährige Tätigkeit als Gruppenführer geehrt wurde, traten Hans-Jürgen Jessen und Udo Thomsen unter Beifall in die Ehrenabteilung über.

Wiederwahl hieß es für Gerätewart Reinhard Ehmke,

Kassenwart Uwe Gerlach, Atemschutz-Gerätewart Bernd Christensen und Funkwart Matthias Andersen. Neuer stellvertretender Gerätewart ist Harro Buchholz.

Abschließend teilte Jörn Howold mit, dass im Sommer wieder das beliebte „Arenafest“ veranstaltet wird, dass 2019 aus personellen Gründen ausfiel. Sehr begrüßt wurde von den Keitumer Blauröcken daher, dass sie in diesem Jahr wahrscheinlich Verstärkung von Tinnumer Kameraden erhalten werden.