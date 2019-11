Rütter präsentiert Jubiläumsshow

Hundeprofi Martin Rütter tritt am 29. Juli 2020 auf Sylt auf / Tickets ab sofort erhältlich

Westerland | Wohl kein Herrchen ist so bekannt wie Martin Rütter. Schon drei mal brillierte der TV-Hundeprofi bei seinen ebenso informativen wie unterhaltsamen Shows auf Sylt. „Der Zuspruch war immens, jede Vorstellung restlos ausgebucht“, berichtet der Sylter Event-Veranstalter Peter Kötting von PK Events und freut sich daher besonders, dass es ihm gelungen ist, den Vierbeiner-Versteher im kommenden Jahr für einen weiteren Auftritt zu gewinnen.

Am 29. Juli 2020 wird der Hundeprofi mit seinem neuen Programm „Martin Rütter live – die Jubiläumsshow“ im Congress Centrum Sylt (CCS) in Westerland zu Gast sein.

Seit 25 Jahren befindet sich Martin Rütter auf tierisch-menschlicher Mission – stets im Auftrag der Hunde und der Aufklärung ihrer Halter, teilten die Veranstalter mit. Ein Vierteljahrhundert mit kühlem Kopf und scharfer Beobachtungsgabe durch den skurrilen Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen, ein Vierteljahrhundert mit dem Spiegel der gnadenlosen Wahrheit in der Hand: In seiner Jubiläumsshow nimmt Martin Rütter das Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Er klärt auf, er deckt auf – er ist der Mann für alle Felle. Der Hundeprofi wird zum Pragmatiker, wenn sich die Frage stellt: Kastration – ja oder nein? Er gibt den Analytiker, wenn Pfiffi an der Leine und den Nerven seines Menschen zerrt. Er mutiert zum Romantiker, wenn er erzählt, was Liebe auf den ersten (Welpen-)Blick wirklich bedeutet. In seiner Jubiläumsshow beleuchtet Martin Rütter die wichtigsten Themen der vergangenen 25 Jahre. Er präsentiert unterhaltsame Geschichten und aberwitzige Anekdoten. Er liefert wertvolle Tipps und hilfreiche Hinweise. Und das wie immer in seiner unvergleichlichen Art – fachlich fundiert, erbarmungslos ehrlich und zum Bellen komisch.

Tickets gibt es ab sofort für von 49 Euro unter www.insel-ticket.de, bei allen bekannten Sylter Vorverkaufsstellen sowie bei der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau in Westerland.