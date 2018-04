Rückstau am Autozug bald passé?

Mit Parkhäusern will „Zukunft. Nordfriesland“ dafür sorgen, dass mit der Bahn an- und abreisende Fahrzeuge keine Straßen mehr verstopfen

Quälend lange Staus vor den Autozug-Verladungen auf dem Festland und der Insel könnten bald der Vergangenheit angehören. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Partei „Zukunft. Nordfriesland“ geht. Deren Mitglieder wollen dafür sorgen, dass Autos in speziellen Parkhäusern auf den Zug warten, statt die Straßen in Westerland und Südtondern zu verstopfen. Platz für rund 1000 Fahrzeuge sollen stählerne Parkpaletten in den jetzigen Wartezonen an den Verladungen bieten und schon zur Saison 2020 bereitstehen. Die rund 20 Millionen Euro für das Projekt sollen laut Partei zum größten Teil von der DB Station & Service bezahlt werden.

„Durch die gewonnenen Stellplätze werden die Fahrzeuge von der öffentlichen Straße auf das Bahngelände geholt. Die leidigen Rückstaus in der Westerländer Innenstadt sowie in Niebüll vom Kreisel bis weit hinein auf die B 5 hätten sofort ein Ende“, sagt der Sylter Lars Schmidt von der neuen Partei „Zukunft. Nordfriesland“. Die Staus seien ein „echter Urlaubsfreude- und Zeitkiller“ und störten sowohl Einheimische und Gäste, als auch Anwohner und Betriebe in den Gewerbegebieten, sagt Schmidt, der zudem Spitzenkandidat seiner Partei für den Kreistag ist. Das Problem sei seit Jahrzehnten bekannt, „doch bei der Lösung wird nur auf Zweigleisigkeit oder Verlegung der Verladungen gehofft, die zeitnah nicht in Sicht sind“.

Auch dazu, wie die kühn erscheinende Idee finanziert werden soll, gibt es bereits konkrete Pläne: „Der einzelne Stellplatz kostet, je nach Ausbau, zwischen 5000 und 10 000 Euro“, sagt Lasse Lorenzen, Landesvorsitzender von „Zukunft. Nordfriesland“. Die Nutzungsdauer der Abfertigungsdecks betrüge mindestens 20 Jahre. „Legt man die Zahlen von aktuell etwa 1,2 Millionen transportierten Fahrzeugen pro Jahr zu Grunde, reicht schon ein Euro zusätzlich pro Fahrt für die Refinanzierung und für den Unterhalt“, sagt der Bankkaufmann. Durch Fördergelder könnte diese Summe sogar noch geringer ausfallen.

In der Facebook-Gruppe „Abfertigungsdecks an den Autoverladungen auf Sylt und in Niebüll“ wird das Thema seit einer Woche angeregt diskutiert. Allerdings gibt es dort nicht nur positive Meinungsäußerungen. „Die Lösung beziehungsweise dieser Lösungsvorschlag kommt keinesfalls von ,Zukunft. Nordfriesland‘“, schreibt der Sylter Stephan Bahr. Die Idee sei mindestens drei Jahre alt und in der Vergangenheit bereits diskutiert worden. Diesem Vorwurf jedoch widerspricht Lars Schmidt: Die Idee stamme vom Tinnumer Unternehmer und Mitglied seiner Partei Michael Müller und habe „so zuvor nicht existiert“.

Um ihre Pläne zu realisieren, suchen die Mitglieder jetzt Unterstützer „sowie politische Mehrheiten für die schnelle Umsetzung“. Nach der Kommunalwahl am 6. Mai wollen sie sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen, um konkreter zu planen. Auch die Deutsche Bahn als Betreiber der Terminals sowie Vertreter der beiden Autozug-Unternehmen sollen dabei sein.

Dass das Unternehmen am 31. März über die Pläne der Partei informiert wurde, bestätigte DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis zwar auf Nachfrage. In einer schriftlichen Stellungnahme distanziert er sich jedoch von dem Projekt: „Die Daten und Fakten können wir derzeit nicht inhaltlich nachvollziehen“, heißt es. Auch die angegebenen Kosten seien für die DB nicht nachvollziehbar. „Wir reden hier über derartige Staus, die an bis zu zehn Tagen im Jahr auftreten.“

Außer, dass das Konzept Staus vermindern soll, soll es auf den speziellen Abfertigungsdecks auch ein anbieterunabhängiges Reservierungssystem geben. Anders als jetzt könnten Autos dann nachträglich aus dem Verladebereich herausfahren. „Auch ein Wechsel des Anbieters nach dem Einfahren in den Terminalbereich oder bevorzugte Verladung in Notfällen ließen sich so realisieren“, sagt Schmidt.

Das DB-Konkurrenzunternehmen RDC, das für Fahrten mit seinen Zügen seit Juni 2017 Fahrkarten mit Reservierung verkauft, zeigt sich von der Idee dagegen erfreut. „Der blaue Autozug Sylt begrüßt, dass das Thema Reservierung bei der Autozugbeförderung als Instrument zur Lenkung von Verkehrsströmen mit diesem Vorstoß der Partei ,Zukunft. Nordfriesland‘ bestätigt wird“, schreibt RDC-Sprecherin Meike Quentin. Ob es sich über das Jahr gesehen lohnt, die genannte Summe zu investieren, um Wartezeiten weiter zu verringern, die „an etwa zehn Prozent der Tage anfallen“ wolle sie nicht beurteilen.

Die Staus vor den Verladeterminals plagen Autofahrer an Tagen mit starkem Ab- und Anreiseverkehr schon lange: Auf dem Festland hatte sich zuletzt am 28. September 2017 eine lange Schlange bis nach Risum-Lindholm gebildet – zwei Stunden mussten Sylt-Reisende in ihren Autos ausharren, ehe sie auf den Autozug fahren konnten. Auch in Westerland sorgen Fahrzeuge abreisender Inselgäste zu Hoch-Zeiten immer wieder für Staus in den umliegenden Straßen der Autoverladung und damit außerdem für eine Nicht-Erreichbarkeit der Verbrauchermärkte im Industrieweg. Deren Betreiber beklagen deshalb teilweise massive Umsatzeinbußen.