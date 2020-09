Zurückgeblättert in alten Ausgaben : Rückblick auf Sylt im September 1979

Eine Gasexplosion, internationale Studenten und ein renitentes Quartett sorgten für Schlagzeilen.

28. September 2020, 12:29 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im September 1979. Eine laute Explosion erschütterte am helllichten Tag Tinnum: Gegen 11 Uhr stürzte ein Wohnhaus im Eibenweg in sich zusammen. Eine ältere Frau wurde mit schweren Verletzungen geborgen, während ein Urlauber-Ehepaar, das gerade beim Frühstück saß, leicht verletzt wurde. Auch drei benachbarte Häuser wurden von der Detonation in Mitleidenschaft gezogen. Später wird sich herausstellen: Im Heizungsraum des Hauses war die Gasleitung explodiert.

Westerland gegen den Rest der Insel: Bürgermeister Volker Hoppe gab bekannt, dass die Stadt eventuell Klage gegen den Planungsverband Sylt erheben wolle, dessen Auflösung man wünsche. Sechs Jahre zuvor war der Planungsverband auf Anweisung des Kreises gebildet worden, um die ausufernde Bebauung auf der Insel zu regulieren. Entscheidender Auslöser war das Westerländer Wolkenkratzer-Projekt „Atlantis“, das für erheblichen Wirbel gesorgt hatte.

Hörnum statt Hörsaal: Im südlichsten Inselort wie auch in List bepflanzte eine internationale Studentengruppe binnen drei Wochen fünf Hektar Dünen. Den aus Deutschland, Frankreich, Italien, England und anderen Ländern stammenden Studenten attestierte Forstamtmann Hermann Czock eine sehr gute Leistung. Einstimmig bekundeten die fleißigen Helfer, dass die Arbeit an der frischen Luft hungrig mache und entsprechend große Portionen aufgetischt wurden.

Die Sylter Brieftaubenzüchter zogen Bilanz für die Flugsaison: Ihre Tauben legten 17 verschiedene Strecken zurück, unter anderem von Aschaffenburg, Heidelberg und Fulda zurück nach Sylt, wobei die Vögel bis zu elf und mehr Stunden Flugzeit benötigten. Vereinsmeister bei den Alttieren wurde Otto Nehrung aus Tinnum, Vereinsmeister bei den Jungtieren Friedrich Helmvoigt aus Westerland.

Ansturm auf die Malkurse von Günther Winkler: Die Resonanz bei den Kursen in Hörnum, Rantum und Wenningstedt lag während der Saison bei über 600 Erwachsenen und mehr als 800 Kindern. Die Teilnehmer arbeiteten dabei mit den unterschiedlichsten Materialien vom Buntstift über Kohle bis hin zu Ölfarben. Zum Abschluss gab es eine kleine Ausstellung in den Räumen der Bürofirma Voss in Westerland.

„Westerlands Bürgervorsteher hat nun noch mehr Zeit für die Kommunalpolitik“ titelte die Sylter Rundschau und berichtete über die Verabschiedung des Oberstarztes Dr. Hans Joachim Doßmann von der Bundeswehr. Insgesamt 40 Jahre hatte Doßmann gedient und war für seine Leistungen mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Westerlands Bürgermeister Volker Hoppe gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich Doßmann als Bürgervorsteher künftig noch mehr im politischen und sozialen Bereich engagieren werde.

Nach 16-jähriger Amtszeit wurde Hörnums Pastor Jürgen Ehmsen von seinen Schäfchen im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes verabschiedet. „Man kann nicht nur das verlieren, was man hat, sondern auch das, was man ist – sich selbst“, gab der scheidende Pastor der Gemeinde in seiner letzten Predigt unter anderem mit auf den Weg, bevor der Probst und diverse Gäste Laudatios anstimmten und Ehmsen für seine weitere berufliche Zukunft in Kiel alles Gute wünschten.

Alle Hände voll zu tun hatten Polizeibeamte zu nächtlicher Stunde: Vier junge Frauen hatten nahe der Westerländer Post Passanten angepöbelt. Als die Polizisten das Quartett überprüfen wollten, schlugen die 23 bis 27 Jahre alten, stark alkoholisierten Frauen ohne festen Wohnsitz zunächst wild um sich, bevor sie zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeireviers gebracht werden konnten.