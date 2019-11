Sylter Inselverkehr : „Rømø Express“ noch nicht einsatzbereit

Einsatz der zweiten Syltfähre verschiebt sich aufgrund technischer Probleme mindestens auf Mittwoch.

von Ralf Henningsen

04. November 2019, 12:24 Uhr

List | Hiobsbotschaft von der Röm-Sylt-Linie: Der Einsatz der zweiten Syltfähre, die seit gestern große Transportkapazitäten zur Insel Sylt übernehmen sollte, verzögert sich. Die Verholreise von der Werft in Tallinn dauert aufgrund technischer Probleme deutlich länger als erwartet. Für Montag Abend wurde die Ankunft der „Rømø Express“ in Havneby erwartet. „Ob das Schiff den Service bereits am Mittwoch aufnehmen kann, ist zur Stunde nicht abzusehen“, erklärte Reederei-Geschäftsführer Tim Kunstmann.

Ursprünglich war der Einsatz der zweiten Fähre zwischen List und Havneby zum 4. November geplant – einen Tag vor der geplanten Sperrung der Autozugstrecke. Am 28. Oktober hieß, aufgrund zusätzlicher Umbaumaßnahmen könne das Schiff erst am 5. November den Liniendienst aufnehmen. Doch nach dem Start am Donnerstag zur Überführung von der Werft in Tallinn (Estland) ins Wattenmeer tauchten neue Probleme auf. Aufgrund von technischen Problemen im Maschinenraum konnte das Schiff seine Reisegeschwindigkeit von 13 bis 14 Knoten nicht dauerhaft halten, erläuterte Tim Kunstmann. Stattdessen brauchte die „Rømø Express“ bei einem Tempo von zehn bis elf Knoten einen Tag länger für die Verholreise. Am Montag gegen 10.30 Uhr hatte sie den Nord-Ostsee-Kanal verlassen und Höhe Cuxhaven erreicht. Mit der Ankunft in Havneby rechnete Tim Kunstmann gegen 18 Uhr.

Am Ziel auf Röm sollten am Abend noch Reparaturmaßnahmen unternommen werden. Anschließend muss das Schiff noch den dänischen Behörden vorgestellt werden. „Das Projekt ist zeitlich sehr ambitioniert“, erklärte Tim Kunstmann. „Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an einer Lösung.“

Um die zusätzliche Transportnachfrage durch den Autozug-Ausfall ab Dienstag in den Griff zu bekommen, wird die „Sylt Express“ zusätzliche Abfahrten anbieten. Am Dienstag, 5. November, startet die Syltfähre bereits um 3.25 Uhr ab Havneby und um 4.10 Uhr ab List.





www.syltfaehre.de